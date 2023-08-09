Против Лиззо выдвинули новые обвинения

По словам адвоката, не все очередные претензии могут трансформироваться в новые иски.

Американская певица Лиззо, которая буквально недавно высказалась на обвинения против себя со стороны бывших танцовщиц, столкнулась с новыми неприятностями. Адвокат потерпевших Рон Замбрано сказал, что его фирма, специализирующаяся на трудовом праве, проверяет новые обвинения минимум от шести человек, ранее работавших с Лиззо, сообщает NBS News.

По его словам, они касаются "сексуально заряженной среды" и невыплаты зарплаты сотрудникам.

Юрист подчеркнул, что не все из новых претензий могут дойти до суда:

"Некоторые из заявлений, которые мы рассматриваем, могут иметь основания для иска, но говорить об этом еще слишком рано".

Первыми иски против Лиззо подали в Верховный суд округа Лос-Анджелес ее бывшие танцовщицы Арианна Дэвис, Ноэль Родригес и Кристал Уильямс. Обвинения в харрасменте, бодишейминге и создании враждебной рабочей среды вызвало разочарование среди поклонников Лиззо, а количество отписок от нее в соцсетях превысило 200 тысяч человек.

Неясно, повредят ли обвинения Лиззо, настоящее имя которой Мелисса Вивиан Джефферсон. Luminate, которая анализирует данные индустрии развлечений и музыки, сообщила в электронном письме, что с прошлого вторника по пятницу это мало повлияло на ее продажи, стриминг и трансляцию.

Лиззо выпустила свой четвертый альбом в прошлом году, а ее сингл "Pink", который появляется в "Барби" и является саундтреком к фильму, вышел в прошлом месяце.

Fabletics, запустившая в прошлом году вместе с Лиззо бренд корректирующего белья YITTY, целью которого является отстаивание "нормальности тела" и "любви к себе", не ответила на запрос о комментариях.

Ранее Фокус писал, что Лиззо назвали хулиганкой и лгуньей, однако за нее вступилась бывшая девушка Илона Маска, канадская певица Граймс.