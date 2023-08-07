Бывшая девушка Илона Маска заступилась за Лиззо

По словам Граймс, Лиззо поддержала ее еще тогда, когда в юную певицу из Канады никто не верил.

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35-летняя канадская певица Клэр Элис Буше, больше известная публике как Граймс, и бывшая девушка миллиардера Илона Маска, а также мать двоих его детей, выступила в поддержку американской певицы Лиззо. Последнюю недавно три ее бывшие танцовщицы, Арианна Дэвис, Кристал Уильямс и Ноэль Родригес, обвинили в бодишейминге и харрасменте.

Граймс призналась в своей любви к 140-килограммовой артистке и заявила, что ценит в отношениях верность.

"Я люблю Лиззо. Не говоря уже о том, что я не верю людям, когда случается что-то плохое, но на моих глазах с танцорами плохо обращались, и я узнала об этом намного позже…", – написала она в Twitter.

Канадская певица не исключает, что в иске, поданном в Верховный суд Лос-Анджелеса, могут быть высказаны обоснованные претензии, но утверждает, что подобное никак не повлияет на ее отношение к Лиззо:

"Для меня важна верность. Лиззо была добра ко мне и другим в течение десяти лет, прежде чем стала "крутой", и она проверяла меня, когда всем было наплевать. Я только когда-либо видела от нее примерное поведение, особенно когда все ненавидели меня, а она была на вершине мира. У нее не было причин регистрироваться, кроме как быть хорошим человеком. Просто мои два цента. Я помню, когда она впервые взорвалась от счастья, потому что я никогда не встречала такого замечательного человека, который добился бы славы в музыкальной индустрии. Я с трудом верю, что она могла бы так радикально измениться. Я устала от культуры, которая стремится разрушить свои величайшие достоинства. Лиззо потрясающая".

В комментариях Граймс возразили, заявив, что Лиззо так вела себя, потому что девушка была подругой Илона Маска, а, значит, ее статус был куда выше чем у простых танцовщиц. На это Граймс ответила, что история ее отношений с Лиззо уходит еще далеко до романа с миллиардером, когда ни о какой славе речи не было.

Тем временем сама Лиззо наконец отреагировала на обвинения. На своей странице в соцсети она опубликовала заявление, где сообщила, что все претензии, выдвинутые против нее, не обоснованны.

Ранее Фокус писал, что режиссер София Нали Эллисон, работавшая с певицей, которая оказалась на грани отмены, над документальным фильмом в 2019 году, заявила, что та создает вокруг себя "токсичную атмосферу"