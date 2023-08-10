10 августа 2023 года: апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя праздновать свадьбу и ходить в лес по грибы и ягоды.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. Они были апостолами от 70 и все пострадали за свою веру во Христа. Апостол Прохор долгое время был спутником апостола Павла, который сделал его епископом Никомидии. Мученическую смерть он встретил в Антиохии. Апостол Никанор был подвергнут пыткам и погиб во время первых гонений христиан. Апостол Тимон также был убит язычниками за то, что он проповедовал христианство – его распяли головой вниз. Апостол Пармен жил в Македонии. Его убили во время гонений христиан.

Что нельзя делать 10 августа:

совершать крупные покупки;

праздновать свадьбу;

ходить в лес по грибы и ягоды.

Народные приметы и поверья:

утром много росы – будет солнечный день;

дождливо, но безветренно – плохая примета;

по воде утром стелется туман – будет тепло и ясно;

высоко плывут облака – к сухой погоде.

День ангела празднуют:

Остап, Никанор, Прохор, Серафим, Анастасия, Ирина.

Родились в этот день:

1960 год – Антонио Бандерас, испанский и американский актер, кинорежиссер, продюсер и певец;

1997 год — Кайли Дженнер, американская модель, бизнесвумен, участница телешоу "Семейство Кардашьян".

Также в этот день:

1519 год — Фернан Магеллан начал свое первое кругосветное плавание;

1664 год — Османская империя и Священная Римская империя составила Вашварский мир;

1793 год — Лувр открыли для публики;

1876 год — в Онтарио (Канада) совершили первый в мире междугородний телефонный звонок;

1995 год — украинка Инесса Кравец установила мировой рекорд в тройном прыжке — 15 м 50 см;

2012 год — вступил в силу антиукраинский Закон о языках Колесниченко-Кивалова.