10 августа 2023 года: апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя праздновать свадьбу и ходить в лес по грибы и ягоды.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. Они были апостолами от 70 и все пострадали за свою веру во Христа. Апостол Прохор долгое время был спутником апостола Павла, который сделал его епископом Никомидии. Мученическую смерть он встретил в Антиохии. Апостол Никанор был подвергнут пыткам и погиб во время первых гонений христиан. Апостол Тимон также был убит язычниками за то, что он проповедовал христианство – его распяли головой вниз. Апостол Пармен жил в Македонии. Его убили во время гонений христиан.
Что нельзя делать 10 августа:
- совершать крупные покупки;
- праздновать свадьбу;
- ходить в лес по грибы и ягоды.
Народные приметы и поверья:
- утром много росы – будет солнечный день;
- дождливо, но безветренно – плохая примета;
- по воде утром стелется туман – будет тепло и ясно;
- высоко плывут облака – к сухой погоде.
День ангела празднуют:
Остап, Никанор, Прохор, Серафим, Анастасия, Ирина.
Родились в этот день:
1960 год – Антонио Бандерас, испанский и американский актер, кинорежиссер, продюсер и певец;
1997 год — Кайли Дженнер, американская модель, бизнесвумен, участница телешоу "Семейство Кардашьян".
Также в этот день:
1519 год — Фернан Магеллан начал свое первое кругосветное плавание;
1664 год — Османская империя и Священная Римская империя составила Вашварский мир;
1793 год — Лувр открыли для публики;
1876 год — в Онтарио (Канада) совершили первый в мире междугородний телефонный звонок;
1995 год — украинка Инесса Кравец установила мировой рекорд в тройном прыжке — 15 м 50 см;
2012 год — вступил в силу антиукраинский Закон о языках Колесниченко-Кивалова.