10 серпня 2023 року: апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна святкувати весілля і ходити в ліс по гриби та ягоди.

Related video

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена. Вони були апостолами від 70-ти і всі постраждали за свою віру в Христа. Апостол Прохор довгий час був супутником апостола Павла, який зробив його єпископом Нікомідії. Мученицьку смерть він зустрів в Антіохії. Апостол Никанор був підданий тортурам і загинув під час перших гонінь християн. Апостол Тимон також був убитий язичниками за те, що він проповідував християнство — його розіп'яли головою вниз. Апостол Пармен жив у Македонії. Його вбили під час гонінь на християн.

Що не можна робити 10 серпня:

здійснювати великі покупки;

святкувати весілля;

ходити в ліс по гриби та ягоди.

Народні прикмети та повір'я:

вранці багато роси — буде сонячний день;

дощитиме, але безвітряно — погана прикмета;

по воді вранці стелиться туман — буде тепло і ясно;

високо пливуть хмари — до сухої погоди.

День ангела святкують:

Остап, Никанор, Прохор, Серафим, Анастасія, Ірина.

Народилися в цей день:

1960 рік — Антоніо Бандерас, іспанський і американський актор, кінорежисер, продюсер і співак;

1997 рік — Кайлі Дженнер, американська модель, бізнесвумен, учасниця телешоу "Сімейство Кардаш'ян".

Також цього дня:

1519 рік — Фернан Магеллан розпочав своє перше навколосвітнє плавання;

1664 рік — Османська імперія і Священна Римська імперія уклали Вашварський мир;

1793 рік — Лувр відкрили для публіки;

1876 рік — в Онтаріо (Канада) здійснили перший у світі міжміський телефонний дзвінок;

1995 рік — українка Інеса Кравець встановила світовий рекорд у потрійному стрибку — 15 м 50 см;

2012 рік — набув чинності антиукраїнський Закон про мови Колесніченка-Ківалова.