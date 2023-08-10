Звезда также призналась, кем на самом деле хотела стать в детстве.

42-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон раскрыла свою "суперсилу". Об этом пишет Us Weekly.

Знаменитость надела светло-розовый свитер вместе со сверкающими драгоценностями, украшая обложку журнала с заголовком "Слава, семья и все это".

Ди-джея и звезду реалити-шоу, которая стала известной в начале 2000-х годов, спросили, как ей удалось сохранить статус поп-дивы на протяжении стольких лет.

"Я могу видеть будущее!" — со смехом ответила Пэрис.

"Я всегда опережала свое время, будь то реалити-шоу, социальные сети, мода, музыка. Возможно, это так, потому что я Водолей — не знаю! Это лишь часть моей сверхспособности", — добавила светская львица.

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Пэрис Хилтон

42-летний Картер Реум и Пэрис Хилтон поженились в Лос-Анджелесе в ноябре 2021 года, а в январе 2023 объявили о рождении сына Феникса, который пришел на свет с помощью суррогатной матери.

Пэрис также рассказала, что в детстве она не хотела стать медиа-магнатом.

"Когда я была маленькой девочкой, я мечтала стать ветеринаром. Когда я выросла, мои мечты развивались, и я начала больше интересоваться модой и музыкой, а впоследствии и бизнесом. Но моя любовь к животным всегда была со мной. Вот почему у меня так много собачек", — сказала она.

Пэрис Хилтон Фото: Getty Images

Напомним, Пэрис Хилтон трогательно обратилась к мужу.

Также Фокус писал о появлении Пэрис Хилтон на публике в шляпе украинского бренда.