Элтон Джон проводит время на яхте с мужем и двумя сыновьями (фото)

Семья важна для Элтона, который ранее называл своих сыновей "величайшим делом" в жизни его и мужа Дэвида.

76-летний британский певец Элтон Джон был замечен во время посадки на яхту. На семейный отдых во Францию он отправился с мужем Дэвидом Фернишем и двумя сыновьями — 12-летним Закари и 10-летним Элайджей. Об этом пишет Daily Mail.

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На кадра папарацци видно, что один из телохранителей подал руку артисту, чтобы помочь зайти на яхту.

Элтон выглядел непринужденно, надев светло-голубую полосатую рубашку и зеленые шорты от Gucci. Музыкант дополнил свой дневной образ парой белых кроссовок, стильными солнцезащитными очками, украшенными драгоценными камнями, и массивной золотой цепочкой.

Напомним, Элтон Джон завершил свой прощальный тур, который длился 5 лет, концертом в Стокгольме. Тур имел оглушительный успех для Элтона и собрал 816 840 988 долларов по всему миру. В течение своей певческой карьеры 76-летний певец получил 5 премий "Грэмми", а за более чем 50 лет на сцене провел почти 4600 выступлений по всему миру.

Звезда решила повесить завершить музыкальную карьеру, сославшись на желание проводить больше времени с Дэвидом и их детьми. Семья важна для Элтона, который ранее называл своих сыновей "величайшим делом" в жизни его и мужа Дэвида.

Выступая на шоу Эллен ДеДженерес в 2016 году, он сказал: "Если бы десять лет назад вы сказали мне, что я буду сидеть на вашем шоу замужем за мужчиной, которого люблю, и иметь двоих прекрасных детей, я бы сказал: "Ты подсыпала кислоту в мой напиток". Но жизнь бросает вам вызовы. Нет слов, чтобы описать, как сильно мы любим этих мальчиков. Они просто потрясающие".

Ранее Фокус писал, что Элтон Джон неожиданно выступил на знаменитом фестивале в Гластонбери . 76-летний певец-суперзвезда со слезами на глазах вышел на сцену Pyramid Stageи провел там 2 часа.