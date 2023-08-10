Макрон отдохнул на Французской Ривьере со своей женой: фото пары попали в Сеть

По мнению обозревателей, последний год был непростым для Макрона, поэтому отдых – это то, в чем он крайне нуждался.

45-летний президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с женой Брижит отдохнул на яхте на юге Франции, на борту роскошной яхты у живописных берегов острова Поркероль, и папарацци, сумевшие сделать несколько снимков первой пары страны, невольно продемонстрировали нежные отношения между супругами, которые даже вдалеке от публики выглядят влюбленными и сохраняют в браке нежность и уважение, пишет Daily Mail.

Глава государства выглядел расслабленно в одних шортах для купания, демонстрируя свой пресс. Он о чем-то разговаривал с Брижит, держа ее ногу, а позже надел маску для снорклинга, прежде чем нырнуть под воду. Политик также покатался на гидроцикле.

70-летняя Брижит была в черно-синем костюме для купания и белой бейсболке. Волосы она оставила распущенными.

Как и супруг, позже она тоже поныряла с маской под лазурную синеву Французской Ривьеры.

Первая пара Франции остро нуждалась в отпуске, поскольку последний год выдался ждя Макрона очень неспокойным: недели протестов, насилия и массовых беспорядков после того, как он без голосования протолкнул спорные пенсионные формы через парламент и повысил пенсионный возраст на два года, до 64 лет.

Сейчас перед ним стало еще больше вызовов после военного переворота в Нигере и антифранцузских восстаний, а также после того, как он порекомендовал французским министрам умерить аппетиты и проводить отпуска сдержанно, учитывая рост общественного недовольства.

На прошлой неделе Макрон отчитал своего начальника разведки за его неспособность предсказать переворот в Нигере, утверждая, что директор французской службы внешней разведки Бернар Эми должен был предвидеть свержение президента Базума мятежниками 26 июля. Однако руководитель Главного управления внешней безопасности (DGSE) ответил, что ранее в этом году он выпустил предупреждение, которое правительство проигнорировало.

По словам аналитиков, переворот в Нигере представляет собой серьезную неудачу для Макрона, поднимая вопросы о военном присутствии Франции в стране и более широкой стратегии в Африке.

Не добавило президентской чете баллов и посещение концерта Элтона Джона в разгар протестов в стране.

Ранее Фокус писал, что Брижит Макрон последний раз появлялась на публике, когда посетила похороны актрисы и певицы Джейн Биркин 24 июля.