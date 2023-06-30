Пока Макрон отдыхает: во Франции в ходе беспорядков задержали более 666 человек (видео)

Минувшей ночью, по данным МВД, силовики столкнулись с "крайне высоким уровнем насилия". Тем временем Эммануэль Макрон в то время, пока в стране продолжаются массовые беспорядки, отдыхал с супругой на концерте Элтона Джона

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Число задержанных во время беспорядков в ночь на пятницу во Франции, вызванных убийством полицейским 17-летнего подростка, который отказался выполнить требования дорожного патруля, превысило 667. Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Twitter министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен.

"В соответствии с моими указаниями по жесткому пресечению беспорядков полицейские и жандармы провели 667 задержаний", — написал Дарманен.

По словам главы МВД, в минувшую ночь полицейские, жандармы и пожарные столкнулись с крайне высоким уровнем насилия, который "нечасто происходит во Франции".

Убийство полицейским 17-летнего водителя за рулем Mercedes-Benz 27 июня спровоцировало массовые беспорядки в Нантере, перекинувшиеся позже на другие коммуны и крупные города, такие как Дижон, Лилль, Лион, Марсель, Страсбург и Тулуза. Только в ночь на 29 июня было сожжено несколько десятков полицейских машин, поджигались комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения. В ночь на 30 июня МВД задействовало для подавления продолжающихся беспорядков 40 тыс. полицейских. В некоторых городах страны улицы патрулируют отряды спецназа, применяется бронетехника и вертолеты.

30 июня президент Эммануэль Макрон должен провести заседание кризисного штаба в связи с беспорядками. Тем временем, в соцсетях публикуют видео с главой государства, который во время массовых протестов отдыхает на концерте Элтона Джона.

Напомним, что во Франции начались масштабные беспорядки после смерти 17-летнего чернокожего студента Ноэля. Он был убит полицейскими, когда пытался сбежать от них на машине. Протестующие подожгли около 40 автомобилей, возвели баррикады, запустили фейерверки и подожгли здание.