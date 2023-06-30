Поки Макрон відпочиває: у Франції під час заворушень затримали понад 666 осіб (відео)

Минулої ночі, за даними МВС, силовики зіткнулися з "вкрай високим рівнем насильства". Тим часом Еммануель Макрон у той час, поки в країні тривають масові заворушення, відпочивав із дружиною на концерті Елтона Джона

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Кількість затриманих під час заворушень у ніч на п'ятницю у Франції, спричинених убивством поліцейським 17-річного підлітка, який відмовився виконати вимоги дорожнього патруля, перевищила 667. Про це повідомив у п'ятницю на своїй сторінці у Twitter міністр внутрішніх справ республіки Жеральд Дарманен.

"Відповідно до моїх вказівок щодо жорсткого припинення заворушень поліцейські та жандарми провели 667 затримань", — написав Дарманен.

За словами глави МВС, минулої ночі поліцейські, жандарми і пожежники зіткнулися з украй високим рівнем насильства, який "нечасто відбувається у Франції".

Убивство поліцейським 17-річного водія за кермом Mercedes-Benz 27 червня спровокувало масові заворушення в Нантері, які перекинулися пізніше на інші комуни і великі міста, такі як Діжон, Лілль, Ліон, Марсель, Страсбург і Тулуза. Тільки в ніч на 29 червня було спалено кілька десятків поліцейських машин, підпалювали комісаріати, будівлі адміністративних органів, постраждали навчальні заклади. У ніч на 30 червня МВС задіяло для придушення триваючих заворушень 40 тис. поліцейських. У деяких містах країни вулиці патрулюють загони спецпризначенців, застосовують бронетехніку і вертольоти.

30 червня президент Еммануель Макрон має провести засідання кризового штабу у зв'язку з заворушеннями. Тим часом у соцмережах публікують відео з главою держави, який під час масових протестів відпочиває на концерті Елтона Джона.

Нагадаємо, що у Франції почалися масштабні заворушення після смерті 17-річного чорношкірого студента Ноеля. Він був убитий поліцейськими, коли намагався втекти від них на машині. Протестувальники підпалили близько 40 автомобілів, звели барикади, запустили феєрверки і підпалили будівлю.