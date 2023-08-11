Джиджи Хадид показала стильный образ для ранней осени 2023 года (фото)

Звезду подиумов заметили во время прогулки в Нью-Йорке.

28-летняя американская модель Джиджи Хадид продемонстрировала стильный образ на раннюю осень 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Молодая мама показала повседневный аутфит в белой футболке, которую впоследствии дополнила свитером, и в джинсах с низкой посадкой свободного кроя в Нью-Йорке.

Бывшая девушка Леонардо Ди Каприо также носила пару темных очков. Она шла с большой плетеной сумкой со светло-голубым и белым клетчатым узором.

Также звезда подиумов палестинского происхождения носила черные кожаные лоферы и распустила свои светлые волосы.

Кроме того, она дополнила образ изысканным золотым кольцом, а также различными массивными подвесками на шее.

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Джиджи Хадид

Выход модели произошел на фоне новостей о возвращении ее младшей сестры Беллы к работе после пяти месяцев борьбы с болезнью Лайма. Звезда подиумов долгое время борется с недугом после того, как в подростковом возрасте ее укусил клещ.

Напомним, Джиджи Хадид продемонстрировала черное платье на лето 2023 года.

Также Фокус писал о свежих фото дочери Джиджи Хадид и Зейна Малика.