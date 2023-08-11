Рози Хантингтон-Уайтли отправилась на прогулку с маленькой дочерью (фото)

Заботливая мама несла 18-месячную малышку на руках.

36-летняя британская супермодель и ангел Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли была запечена на прогуле в Беверли-Хиллз с дочкой Беллой. Об этом пишет Daily Mail.

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Модель и владелица косметического бренда Rose Inc, стиль которой изменился с тех пор, как она стала мамой, выбрала для выхода в свет белое макси-платье с длинными рукавами и бело-голубые кроссовки Adidas. Супруга Джейсона Стэтхэма собрала свои длинные светлые волосы в хвост и дополнила ансамбль серебряными серьгами.

В июне Хантингтон-Уайтли рассказала Harper’s Bazaar UK про то, как изменился ее выбор нарядов.

"В свои 20 лет меня тянуло к гораздо большему количеству принтов, было много цветов, оборок и кружев — мой стиль был в некотором роде более богемным. Я носила короткие шорты, шляпы и у меня было много ковбойских сапог, — сказала модель. — На днях мне доставили партию моей одежды из моего склада в Лос-Анджелесе. Джейсон вошел в мою гримерку и был так удивлен, что не мог поверить, что я раньше так одевалась. Было так много цветов, так много блесток. Я сохранила много вещей, потому что думала, что когда-нибудь они действительно понравятся Белле, но сейчас я бы не стала носить такие вещи".

Роза отметила, что после рождения первого ребенка — шестилетнего сына Джека Оскара Стэтхэма — она начала тяготеть к минимализму 90-х.

"У меня действительно нет тонны одежды. Я инвестирую в вещи, которые ношу снова и снова, год за годом, и избегаю всего слишком сезонного, — отметила Рози. — У меня нет времени на то, чтобы по утрам решать, что надеть — раньше я проводила за этим целую вечность, пока у меня не было детей, и это определенно было очень весело. Теперь я просто думаю, что заставит меня выглядеть наполовину прилично за 10 минут?"

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