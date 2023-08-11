Гарри Стайлс подогрел слухи о новом романе (фото)

Музыканта и канадскую актрису заметили за объятиями в столице Великобритании.

29-летнего британского певца Гарри Стайлса заметили на свидании с новой девушкой. Об этом пишет Daily Mail.

Музыкант подогревает слухи о новом романе с канадской актрисой Тейлор Расселл, поскольку пара устроила уютное свидание в Лондоне накануне.

Стайлс тайно посетил пресс-вечер новой пьесы актрисы в Национальном театре, и пара была замечена во время празднования на вечеринке после шоу.

Фотографии местных папарацци показывают, что пара едва отрывает взгляд друг от друга, а 29-летняя Тейлор нежно кладет руку на плечо Гарри. Певец тем временем наклонился к ней и что-то сказал на ухо.

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Гарри Стайлс и Тейлор Расселл

Гарри Стайлс выглядел элегантно в темно-сером блейзере, а на голове он носил солнцезащитные очки. Канадская актриса была в коричневом платье без бретелек, с волосами, элегантно собранными в аккуратный пучок.

Тейлор Расселл

Позже певца подобрала машина с водителем у боковых дверей театра, а затем авто направилось к дверям сцены, чтобы забрать Тейлор.

Напомним, Эмили Ратаковски прокомментировала свой поцелуй с Гарри Стайлсом в Японии.

Также Фокус писал о тату Гарри Стайлса, посвященном Оливии Уайлд.