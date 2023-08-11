Канье Уэст и Бьянка Цензори наслаждались джелато во время прогулки (фото)

Звездная пара продолжает эпатировать итальянцев своими образами.

46-летний американский рэпер Канье Уэст снова прогулялся с женой Бьянкой Цензори босиком. Об этом пишет Daily Mail.

Возлюбленная бывшего мужа Ким Кардашьян вышла на улицу в абсолютно прозрачном белом кроп-топе, через который было видно ее грудь и живот. Один раз австралийка засунула руку в топ, чтобы откорректировать декольте.

Бьянка соединила едва заметный предмет с низкой белой макси-юбкой. Образ был дополнен белой шапочкой в тон и босоножками на ремешках.

Канье был в total-black образе.

Звездная пара наслаждалась джелато во Флоренции, Италия. Они улыбались, находясь вдвоем.

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Канье Уэст и Бьянка Цензори

Тем временем итальянцы раскритиковали Бьянку за то, что она демонстрировала чрезвычайно откровенную одежду во время визита пары в европейскую страну.

Цензори прибыла в Италию с Канье в начале августа 2023 года, и несколько раз выходила с обнаженной грудью под прозрачной сетчатой одеждой. Знаменитости также гуляли несколько раз босиком.

Напомним, Бьянка Цензори появилась в Риме с почти голой грудью.

Также Фокус писал о выступлении Канье Уэста и Трэвиса Скотта в столице Италии.