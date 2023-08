Канье Уэст неожиданно выступил вместе с Трэвисом Скоттом в Риме (видео)

Это было первое выступление Канье Уэста после того, как он на шоу выступил с антисемитскими высказываниями.

Related video

Канье Уэст впервые выступил на публике после прошлогоднего антисемитского скандала. 46-летний скандальный рэпер выступил с Трэвисом Скоттом на концерте рэпера Sicko Mode Utopia в Риме в понедельник. Об этом пишет TMZ.

"Только один человек на этой гребаной планете, который когда-либо шел бок о бок со мной через что угодно", — сказал 32-летний Скотт перед тем, как вывести Уэста на сцену.

32-летний Скотт также сказал собравшимся: "Без Канье Уэста нет утопии. Нет Трэвиса Скотта без Канье Уэста. Рима нет без Канье Уэста. Пошумите для Йе".

Дуэт исполнил треки Praise God и Can’t Tell Me Nothing.

Канье Уэст и Трэвис Скотт вместе выступили в Риме

Это было первое выступление бывшего мужа Ким Кардашьян, после того, как явился на телешоу и выступил с рядом антисемитских высказываний в 2022 году.

На сцену он вышел, закрыв лицо.

Канье Уэст и Трэвис Скотт вместе выступили в Риме

И Трэвис Скотт и Канье Уэст связаны с семьей Дженнер-Кардашьян: у Уэста четверо детей от бывшей жены Ким Кардашьян, а у Скотта двое детей от бывшей девушки Кайли Дженнер.

В прошлом году Уэста забанили в Твиттере, его осудили знаменитости, и он потерял ряд выгодных спонсорских сделок после того, как сделал множество антисемитских заявлений.

Gap, Balenciaga, его представители в CAA, Foot Locker и Adidas разорвали с ним отношения.

Тем не менее спрос на некоторые из его продуктов Yeezy остается стабильным.

По данным BBC News, Adidas сообщил, что в период с апреля по июнь этого года у него были запасы на сумму более 425 миллионов долларов .

Предполагается, что часть доходов пойдет на благотворительные цели, которые борются с ненавистью, такие как Фонд по борьбе с антисемитизмом и Антидиффамационная лига.

Adidas сообщил, что акции Yeezy на сумму около 1,3 миллиарда долларов находятся на хранении после того, как отношения компании с Канье закончились.

Там отметили, что лучше продать товар, связанный со скандальным рэпером и пустить деньги на доброе дело, чем уничтожить его.

Напомним, в прошлом году Канье Уэст пришел на шоу известного в США конспиролога Алекса Джонса InfoWars и позитивно высказался в адрес Адольфа Гитлера и нацистов. Он заявил, что видит "хорошее в Гитлере", а потом заявил, что тот якобы "изобрел шоссе и микрофон".

А в разговоре с основателем ультраправой неофашистской организации Proud Boys Гэвином Макиннесом, музыкант заявил, что "евреям пора простить Гитлера".

Канье заявил, что именно евреи создали Гитлеру плохую репутацию, потому что "были расстроены тем, что Гитлер выгнал их из страны".