Каньє Вест несподівано виступив разом із Тревісом Скоттом у Римі (відео)

Це був перший виступ Каньє Веста після того, як він на шоу виступив з антисемітськими висловлюваннями.

Каньє Вест уперше виступив на публіці після торішнього антисемітського скандалу. 46-річний скандальний репер виступив із Тревісом Скоттом на концерті репера Sicko Mode Utopia в Римі в понеділок. Про це пише TMZ.

"Тільки одна людина на цій грьобаній планеті, яка коли-небудь йшла пліч-о-пліч зі мною через що завгодно", — сказав 32-річний Скотт перед тим, як вивести Веста на сцену.

32-річний Скотт також сказав присутнім: "Без Каньє Веста немає утопії. Немає Тревіса Скотта без Каньє Веста. Риму немає без Каньє Веста. Пошуміть для Йе".

Дует виконав треки Praise God і Can't Tell Me Nothing.

Це був перший виступ колишнього чоловіка Кім Кардаш'ян, після того, як з'явився на телешоу і виступив із низкою антисемітських висловлювань у 2022 році.

На сцену він вийшов, закривши обличчя.

І Тревіс Скотт, і Каньє Вест пов'язані з сім'єю Дженнер-Кардаш'ян: у Веста четверо дітей від колишньої дружини Кім Кардаш'ян, а у Скотта двоє дітей від колишньої дівчини Кайлі Дженнер.

Минулого року Веста забанили в Твіттері, його засудили знаменитості, і він втратив низку вигідних спонсорських угод після того, як зробив безліч антисемітських заяв.

Gap, Balenciaga, його представники в CAA, Foot Locker і Adidas розірвали з ним стосунки.

Проте попит на деякі з його продуктів Yeezy залишається стабільним.

За даними BBC News, Adidas повідомив, що в період з квітня по червень цього року у нього були запаси на суму понад 425 мільйонів доларів.

Передбачається, що частина доходів піде на благодійні цілі, які борються з ненавистю, як-от Фонд із боротьби з антисемітизмом і Антидифамаційна ліга.

Adidas повідомив, що акції Yeezy на суму близько 1,3 мільярда доларів перебувають на зберіганні після того, як відносини компанії з Каньє закінчилися.

Там зазначили, що краще продати товар, пов'язаний зі скандальним репером і пустити гроші на добру справу, ніж знищити його.

Нагадаємо, торік Каньє Вест прийшов на шоу відомого в США конспіролога Алекса Джонса InfoWars і позитивно висловився на адресу Адольфа Гітлера і нацистів. Він заявив, що бачить "хороше в Гітлері", а потім заявив, що той нібито "винайшов шосе і мікрофон".

А в розмові із засновником ультраправої неофашистської організації Proud Boys Гевіном Макіннесом, музикант заявив, що "євреям пора пробачити Гітлерові".

Каньє заявив, що саме євреї створили Гітлеру погану репутацію, тому що "були засмучені тим, що Гітлер вигнав їх із країни".