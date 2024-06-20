Репера Тревіса Скотта заарештували слідом за Джастіном Тімберлейком

Поліція Маямі-Біч заарештувала репера Тревіса Скотта, який був у нетверезому стані, за звинуваченням у незаконному проникненні на територію.

33-річного репера Тревіса Скотта затримала поліція, через спробу проникнути на чужу територію. Сталося це сьогодні, 20 травня, в Маямі-Біч, пишуть американські ЗМІ.

Відомо, що реперу пред'явили звинувачення у незаконному проникненні на територію власності після того, як йому дали попередження. Відомо також, що репер перебував у стані алкогольного сп'яніння.

За даними поліції, Тревіс був на чартерному човні та брав участь у суперечці з екіпажем. Офіцерів викликали до пристані, і Тревіса попросили піти. Він пішов, коли його попросили, але повернувся і вступив у чергову суперечку з командою. Цього разу він відмовився, коли його попросили піти, а потім був заарештований.

Чому Тревіса Скотта заарештували?

Варто зазначити, що це не перший раз, коли Тревіса звинувачують у хуліганстві. У 2015 році, коли Тревіс був дуже популярним артистом, Тревіса заарештували за хуліганство після того, як він проігнорував попередження безпеки в Lollapalooza та спонукав натовп кинутися на сцену.

Того ж року у Швеції він закликав натовп напасти на чоловіка, який забрав черевик Тревіса під час краудсерфінгу.

У 2017 році його втретє заарештували за інцидент, схожий на той, що був у Lollapalooza на концерті в Арканзасі.

Буйні натовпи Тревіса та його часте підбадьорення цих натовпів завершилися смертю 10 людей під час сплеску натовпу під час виступу Тревіса на фестивалі Astroworld у листопаді 2021 року.

У 2023 році Тревіса звинуватили в нападі після інциденту в нічному клубі Nebula в Нью-Йорку, під час якого він напав на звукорежисера, який сказав йому зменшити музику, оскільки вона була надто гучною. Тревіс вдарив чоловіка кулаком по голові, і йому зрештою знадобилася медична допомога. Тревіс також, пошкодив звукове обладнання закладу на суму приблизно 12 000 доларів перед тим, як піти.

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