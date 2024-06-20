Рэпера Трэвиса Скотта арестовали вслед за Джастином Тимберлейком

Полиция Майами-Бич арестовала рэпера Трэвиса Скотта, который был в нетрезвом состоянии, по обвинению в незаконном проникновении на территорию.

33-летнего рэпера Трэвис Скотт задержала полиция, из-за попытки проникнуть на чужую территорию. Произошло это сегодня, 20 мая, в Майами-Бич, пишут американские СМИ.

Известно, что рэперу предъявили обвинение в незаконном проникновении на территорию собственности после того, как ему дали предупреждение. Известно также, что рэпер находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным полиции, Трэвис был на чартерной лодке и участвовал в споре с экипажем. Офицеров вызвали к пристани, и Трэвиса попросили уйти. Он ушел, когда его попросили, но вернулся и вступил в очередной спор с командой. На этот раз он отказался, когда его попросили уйти, а затем был арестован.

Почему Тревис Скотт был арестован?

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Трэвиса обвиняют в хулиганстве. В 2015 году, когда Трэвис был очень популярным артистом, Трэвиса арестовали за хулиганство после того, как он проигнорировал предупреждение безопасности в Lollapalooza и побудил толпу броситься на сцену.

В том же году в Швеции он призвал толпу напасть на мужчину, который забрал ботинок Трэвиса во время краудсерфинга.

В 2017 году его в третий раз арестовали за инцидент, похожий на тот, что был у Lollapalooza на концерте в Арканзасе.

Буйные толпы Трэвиса и его частое подбадривание этих толп завершились смертью 10 человек во время всплеска толпы во время выступления Трэвиса на фестивале Astroworld в ноябре 2021 года.

В 2023 году Трэвиса обвинили в нападении после инцидента в ночном клубе Nebula в Нью-Йорке, во время которого он напал на звукорежиссера, который сказал ему убавить музыку, поскольку она была слишком громкой. Трэвис ударил мужчину кулаком по голове, и ему в конце концов понадобилась медицинская помощь. Трэвис также, повредил звуковое оборудование заведения на сумму примерно 12 000 долларов перед тем, как уйти.

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