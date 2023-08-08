Жена Канье Уэста появилась в Риме с почти голой грудью (фото)

Бьянка Цензори одевается так, как нравится ее возлюбленному, даже если это выглядит очень вызывающе.

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Несмотря на возмущение итальянцев в соцсетях по поводу внешнего вида жены Канье Уэста, Бьянки Цензори, которая сейчас с мужем в этой стране разгуливает по улицам в очень откровенных и вульгарных нарядах, девушка продолжает эпатировать публику. В Риме она вместе с рэпером приехала на концерт Трэвиса Скотта, где выступал и Канье, и снова отличилась выбором одежды, пишет Daily Mail.

28-летняя предполагаемая супруга музыканта надела белое боди с прозрачными вставками на груди и стрингами, а сверху – плотные белые капроновые колготки и туфли на каблуке. На голове у нее были капроновые колготы, завязанные в виде платка или банданы. В таком ансамбле Бьянка в очередной раз продемонстрировала свою грудь, проигнорировав бюстгальтер, и ягодицы.

Канье, в отличие от своей подруги, выглядел более одетым. На нем была черная рубашка и такого же цвета брюки. Уже не в первый раз рэпер ходил босиком. Позже он накинул черную куртку Sharp Umbro, и пара растворилась в толпе на оживленных городских улицах.

Бьянка присоединилась к команде Yeezy в ноябре 2020 года и указана как руководитель отдела архитектуры бренда на своей странице в LinkedIn. Она выросла в Мельбурне и получила там диплом архитектора.

Еще будучи студенткой, Бьянка открыла свой бизнес под названием Nylon's Jewellery. Вместе с подругой Ирэн она создавала колье и браслеты из кристаллов Сваровски для себя и друзей. Цензори получила степень магистра в столице Австралии с 2019 по 2020 год, а затем переехала в Лос-Анджелес, чтобы работать в Yeezy.

После того как в январе в СМИ появились слухи о свадьбе рэпера и девушки, они стали часто появляться на публике, и наряды Бьянки снова стали предметом бурного обсуждения, как это было раньше со стилем Ким Кардашьян и Джулии Фокс, над которым работал Канье. Стоит отметить, что Цензори терпеливо выносит причуды своего мужчины и покорно надевает все, что ему кажется интересным. Она неоднократно попадала под шквал критики, однако продолжает воплощать модные идеи музыканта даже в ущерб своей репутации.

Ранее Фокус писал, что Бьянка сходила в ресторан в прозрачном топе и без белья.