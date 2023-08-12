Кейт Миддлтон звонит принцу Гарри по ночам: названа причина

Жена будущего короля Великобритании пытается наладить связь с родственниками в США.

Кейт Миддлтон звонит принцу Гарри по ночам, чтобы примириться. Об этом пишет The Mirror.

Принцесса Уэльская, чтобы избежать гнева мужа, принца Уильяма, пытается связываться с его младшим братом поздно вечером.

Источники утверждают, что Кейт общалась с герцогом Сассекским во время "поздних ночных звонков", поскольку она надеялась "проложить путь к долгосрочному миру со всей семьей".

Однако Уильям "очень четко дал понять, что он еще не готов сесть с Гарри", чтобы попытаться наладить их напряженные отношения.

После переезда принца Гарри и Меган Маркл в США в 2020 году они спровоцировали ряд скандалов, чем подрывали репутацию королевской семьи Великобритании. Автор мемуаров "Запасной" рассказывал о драке со старшим братом, ссорах между женой и Кейт Миддлтон и расовой дискриминации в Букингемском дворце.

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Принц Гарри, Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Источник сообщил, что Кейт призвала Гарри не беспокоиться о "временных неудачах" на фоне их отмененного соглашения со Spotify.

Принц Гарри, Кейт Миддлтон, Меган Маркл и принц Уильям Фото: Getty

Напомним, герцоги Сассекские имеют собственный план для примирения с Уэльскими.

Также Фокус писал о новых воинских званиях Кейт Миддлтон.