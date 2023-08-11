Кейт Миддлтон получила от короля новые воинские звания

Кроме Кейт, новые назначения получили и другие члены королевской семьи Великобритании.

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Принцесса Уэльская Кэтрин пополнила свое королевское резюме новыми воинскими званиями, сообщается на странице Букингемского дворца. Новые военные назначения для работающих членов королевской семьи, включая королеву Камиллу, принца Уильяма, принцессу Кейт и других, сделал Чарльз III.

41-летняя принцесса Кейт становится главнокомандующим ВВС флота, 1-й драгунской гвардии королевы и почетным Королевским коммодором Королевских ВВС Конингсби. Такое назначение имеет для будущей королевы особое значение. Один из ее дедушек, Питер Миддлтон служил капитаном в Королевских ВВС (RAF) и летал вторым пилотом с принцем Филиппом во время воздушного тура по Южной Америке в 1962 году.

Более того, муж Кейт, принц Уильям, работал пилотом спасательной службы Королевских ВВС с 2010 по 2013 год.

Принц Уэльский служит почетным комендантом ВВС Великобритании в Конингсби, а принцесса Кейт — почетным коммодором кадетской авиации.

В июле супруги взяли своих троих детей — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи – на семейную экскурсию на Королевскую Международную Авиа Тату в Королевских ВВС Фэрфорд, крупнейшее в мире военное авиашоу.

Принц Уильям также получил три новых назначения. Наследник британского престола теперь будет известен как главнокомандующий мерсийского полка, главнокомандующий армейской авиацией и Королевский почетный коммодор авиации, Долины Королевских ВВС, где он ранее летал в качестве пилота.

Король Чарльз стал главой вооруженных сил, когда вступил на престол после смерти королевы Елизаветы в сентябре 2022 года. Теперь же он является спонсором HMS Queen Elizabeth, главнокомандующим Королевской шотландской драгунской гвардии, главнокомандующим Королевским танковым полком, генерал-капитаном Королевской артиллерии иПочетной артиллерийской роты, полковником – главнокомандующим Королевского полка Шотландии, королевским почетным коммодором авиации Королевских ВВС Мархэм и главнокомандующим авиации полка Королевских ВВС.

Его жена, королева Камилла, стала патроном Департамента капелланов Королевской армии. Кроме того, она – главнокомандующая Королевских улан (полк, в котором служил ее покойный отец, майор Брюс Шанд, во время Второй мировой войны), а также главнокомандующая стрелков и полковник гренадерской гвардии.

Королевская роль Камиллы в гренадерской гвардии была объявлена почти через год после того, как принца Эндрю отстранили от этой должности. В январе 2022 года королева Елизавета лишила своего второго сына воинских званий и покровительства после того, как он был обвинен в сексуальном насилии по иску, поданному Вирджинией Робертс Джуффре, предполагаемой жертвой осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна. Принц Эндрю отрицает какие-либо правонарушения и урегулировал спор с Джуффре во внесудебном порядке в феврале 2022 года.

В декабре король Карл назначил свою жену на церемониальную роль в знаменитом полку. Монарх также сделал принца Уильяма почетным полковником валлийской гвардии, а принцессу Кейт – почетным полковником ирландской гвардии.

Новые назначения получили также принцесса Анна и принц Эдвард. Сестра монарха стала заместителем главнокомандующего Королевского полка Шотландии и главнокомандующей 1-го батальона полка рейнджеров и 6-й батальона Королевского полка Шотландии.

Принц Эдуард назначен главнокомандующим Королевской драгунской гвардии и королевских гусар королевы. Его супруга Софи станет главнокомандующей Королевского ирландского полка и королевским полковником королевского йоменского полка.

Завершает череду назначений двоюродный брат королевы Елизаветы, герцог Глостерский, который теперь является главнокомандующим Королевских вспомогательных военно-воздушных сил, а его жена Биргитта стала главнокомандующей корпуса генерал-адъютанта.

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