Эксперт считает, что поездка герцога Сассекского в Японию произошла сейчас не просто так.

Букингемский дворец устроил "жестокую проверку реальности" принцу Гарри и Меган Маркл. Об этом пишет Daily Mail.

На этой неделе титул Гарри "Его Королевское Высочество" удалили с сайта королевской семьи.

Королевский эксперт Ричард Кей назвал этот шаг "жестоким", добавив, что это "не случайно", что поездка герцога Сассекского в Японию произошла одновременно с обновлением.

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Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

"Бесспорно, не случайно прибытие принца на Дальний Восток совпало с жестокой проверкой реальности, проведенной Букингемским дворцом в отношении его статуса — и статуса его жены Меган — в обновленной королевской семье", — отметил Кей.

Он добавил, что источники, близкие к монарху, утверждают, что члены королевской семьи разъярены из-за "постоянных" нападений со стороны Сассексов.

"Внутренняя горечь сохраняется из-за постоянных нападок, которые Гарри и Меган ведут против членов семьи через его мемуары и различные телевизионные интервью", — написал он.

"Одна из причин, почему не было никакого толчка к изменениям, заключалась в том, что покойная королева Елизавета хотела убедиться, что все, что ее внук может воспринять как пренебрежительное отношение или хлопанье королевской дверью, было избежано", — добавил специалист.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Напомним, Меган Маркл примерила аксессуар, который "контролирует мозг".

Также Фокус писал о том, как принц Гарри покупал подарки Меган Маркл.