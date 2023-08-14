Медовый Спас 2023: история, традиции и запреты

Сегодня начинается Успенский пост, а также принято святить мед, воду и мак.

Медовый Спас или Маковея: история праздника

14 августа 2023 года православная церковь отмечает Медовый Спас (Первый Спас). Также этот день называют Маковея – в честь Семи мучеников братьев Маккавеев, которые отдали жизнь за веру в Христа. С этого дня начинается Успенский пост, который продлится до Успения Пресвятой Богородицы, 27 августа.

И Спас, и Маковея – народное название церковного праздника Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня, или Праздник Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы. Согласно легенде, жителей Константинополя от болезней и эпидемий спас кусочек креста, на котором распяли Иисуса Христа, из храма Святой Софии. Его частицей также освятили все водоемы в Константинополе, после чего эпидемия ушла из города. Отсюда традиция святить воду на праздник Спаса.

Традиции Медового Спаса: что святят на Первый Спас

На Медовый Спас принято святить воду, мед и мак (в этот период идет заготовка мака и меда на зиму). Также есть традиция делать "маковейчки" – небольшие букеты из мака, трав и цветов. Их святят и целый год хранят дома у икон.

Еще в этот день верующие готовят выпечку с медом, раздают ее близким и нуждающимся.

Что нельзя делать на Медовый Спас:

употреблять блюда животного происхождения и алкоголь, а также святить их в церкви;

купаться в водоемах;

устраивать гуляния и громкие празднования;

заниматься работой по дому и огороду;

ругаться и конфликтовать;

желать другим зла и мстить.

Источник: http://blyzhchedoboga.com.ua/hrest-hospodniy-uspinskyi-pist/