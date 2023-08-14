60-летняя Деми Мур показала идеальную фигуру в зеленом бикини (фото)

Бывшая жена Брюса Уиллиса не перестает удивлять фанатов своим внешним видом.

60-летняя американская актриса Деми Мур продемонстрировала фигуру в стильном купальнике. Сейчас знаменитость наслаждается круизом по греческим островам. Об этом пишет Daily Mail.

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Знаменитость была замечена на яхте в Средиземном море. Новоиспеченная бабушка свое подтянутое телосложение в шалфейно-зеленом бикини с коротким верхом и V-образными плавками от Onia. Деми собрала свои длинные темные волосы в свободный пучок и дополнила образ солнцезащитными очками. Красавица-брюнетка была без макияжа, а в качестве аксессуаров выбрала несколько колец и большой синий кулон на длинной золотой цепочке.

После купания знаменитость вернулась на борт. Она вытерлась полотенцем и распустила волосы. Бывшая жена Брюса Уиллиса проводит время со своими друзьями — Андреасом и Афанасией Стеггос — на их роскошной яхте. Мур является крестной матерью младшей дочери пары, Ариадны-Зои. Их компанию также видели за обедом с Джеффом Безосом и его невестой Лорен Санчес. Обед состоялся на суперяхте Koru, принадлежащей миллиардеру.

Во время своего отдыха в Европе Деми мало проводит времени в соцсетях. Несколько дней назад в своем Instagram-аккаунте звезда опубликовала фото со своим домашним любимцем Пловом и написала: "Рай. Греться на солнышке, играть в воде, вздремнуть с пушистыми друзьями и почитать хорошую книгу".

Ранее Фокус писал, что Деми Мур опубликовала пару снимков, на которых показала пляжный образ со своим любимым псом Пловом и в очередной раз восхитила моложавостью и подтянутым телом.