Приянка Чопра расплакалась на концерте мужа (видео)

Группа Jonas Brothers, в которой состоит муж актрисы, начала свой тур после 6-летнего перерыва.

41-летняя индийская актриса Приянка Чопра переволновалась, наблюдая за выступлением мужа Ника Джонаса, которое ознаменовало старт тура группы Jonas Brothers. Об этом пишет PageSix.

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Мисс Мира 2000 вытирала слезы, когда трио вышло на сцену на стадионе Янки и начало шоу со своего хита "Celebrate".

"Она эмоциональна и одновременно гордится своим мужем", — прокомментировал один из фанатов видео, на котором видно, как Чопра растрогалась.

"Мама Малти становится эмоциональной", — добавил другой, имея в виду свою дочь звездной пары, родившуюся в 2022 году с помощью суррогатного материнства.

Очевидец сказал, что Чопра стояла рядом с женами Джо и Кевина Джонасов, Софи Тернер и Даниэль Джонас соответственно, в VIP-секции на протяжении всего концерта. Звезда "Спасателей Малибу" блистала в черно-серебристом топе без косточек и черной макси-юбке.

Напомним, Ник Джонас показал свою жену в бикини.

Также Фокус писал о том, от чего Приянка Чопра готова отказаться ради наследницы.