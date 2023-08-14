Дженнифер Лопес позировала в купальнике самого модного цвета лета 2023 (фото)

Тренд на розовый, который получил название Барбикор, до сих пор актуален среди знаменитостей.

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала свою поднятую фигуру в купальнике самого цвета лета 2023 года. Знаменитость попала в кадр папарацци, греясь на солнце в Позитано, Италия. Об этом пишет Daily Mail.

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Болтала со своими друзьями на пляже, Дженнифер наверняка обращала на себя внимание в откровенном нежно-розовом купальнике с вырезами, который идеально подчеркивал ее изгибы. Знаменитость объединила купальник с саронгом в черно-белую полоску, который она обернула вокруг талии, отдыхая на шезлонге.

Подчеркнув свой образ, Джей Ло надела пару модных солнцезащитных очков, золотое колье и браслет. Чуть позже звезда накинула сверху белое пляжное платье.

Напомним, Дженнифер Лопес стала душой вечеринки во время праздничного вечера в знаменитой Taverna Anema e Core ("Таверна сердца и души") на Капри. Звезда исполнила несколько песен для публики.

Также Фокус писал об отдыхе Джей Ло в крошечном белом бикини.