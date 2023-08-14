Натали Портман отправилась на пилатес в самую престижную студию Сиднея

Пилатес помогает актрисе привести в норму не только тело, но и эмоции, поскольку измена мужа больно ударила по ней. Сейчас Натали решает дальнейшую судьбу своего брака.

42-летняя Натали Портман, которая рассталась с мужем Бенджамином Мильпье после 11 лет брака, решила исцелить душу и тело с помощью пилатеса. Знаменитость была замечена на тренировке в эксклюзивной студии Bondi Pilates в Сиднее, где сейчас отдыхает, пишет Daily Mail.

Body By Berner любят богатые и знаменитые, поскольку среди клиентов – британская певица Рита Ора, модель Эрин Холланд, модель OnlyFans Инди Тью и ее бывший возлюбленный Уоррен Гинзберг. Кроме того, тут часто можно встретить местных влиятельных лиц.

Натали давно питает нежную любовь к пилатесу, поэтому все последние недели, что она в Австралии, актриса уделяет тренировкам повышенное внимание.

По словам источников, на сеансе Натали вела себя сдержанно и без всякой звездности, а на ее пальце не было обручального кольца.

Американская актриса прилетела в Сидней, чтобы поддержать футбольный клуб Angel City, национальную женскую футбольную лигу, базирующуюся в Лос-Анджелесе, соучредителем которой она является.

Знаменитость уже успела посетить саммит в легендарном оперном театре Сиднея.

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Буря в раю

О проблемах в, казалось бы, идеальном браке Бенджамина и Натали, заговорили в июне этого года. Первыми о том, что у французского танцора и хореографа был роман с молодой женщиной — климатической активисткой по имени Камилла Этьен., написали в издании Voici.

Позже ресурс Page Six сообщил, что актриса узнала об измене своего мужа еще в начале марта, и что пара рассталась, так и не найдя решения проблемы.

Портман, уроженка Иерусалима, Израиль, и Мильпье из Бордо, Франция, воспитывают двоих детей: сына Алефа, которому 14 июня исполнилось 12 лет, и шестилетнюю дочь Амалию.

На данный момент они официально еще не расторгли свой брак, однако, по словам источников, Натали ненавидит мужа за то, что из-за его измен чувствует себя бессильной.

Ранее Фокус писал, что Портман во время прогулки с мужем плакала.