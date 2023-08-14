Создатели "Барби" задумали продолжение фильма, – The Sun

Над сиквелом будет работать та же команда, что и над оригинальным фильмом, утверждают журналисты.

Успех фильма Греты Гервиг "Барби", собравшего в мировом прокате свыше миллиарда долларов, вдохновил команду на сиквел. Как сообщает The Sun со ссылкой на свои источники, уже начались переговоры о запуске продолжения истории о приключениях Барби и Кена в производство.

"С командой, работавшей над фильмом о Барби, связались, чтобы обсудить работу над продолжением. Это очень ранние дни, но стало очевидно, что боссы хотят ту же команду для сиквела, что и для первого фильма. Электронные письма были отправлены, но более точные детали должны быть доработаны", – цитирует таблоид слова источника.

Марго Робби, выступившая продюсером картины, пригласила в качестве режиссера номинантку на "Оскар" Грету Гервиг, а еще в 2018 году обратилась за правами к производителю игрушек Mattel. После выхода ленты об идеальном мире Барби спрос на куклу вырос в разы, а по миру прокатился тренд барбикор, когда каждый уважающий себя фанат куклы просто не мог не надеть что-то розовое.

Фильм "Барби" – это история Барби и Кена (Райан Гослинг), которые из идеального кукольного мира отправились в мир реальный. Кроме упомянутых звезд, в нем снялись английские актеры Риту Арья, Эмеральд Феннелл, Нкути Гатва и Кингсли Бен-Адир, ирландская звезда Никола Кофлан и шотландка Шэрон Руни. Каст проводили Марго и Грета.

Британская певица Дуа Липа появляется в образе русалки и также присутствует в саундтреке к фильму.

Ранее Фокус писал, что ажиотаж вокруг фильма затронул и любителей автомобилей. Водители готовы тратить огромные деньги на номерные знаки в стиле Барби. Более того, не осталась в стороне и сфера ритуальных услуг. Некоторые похоронные бюро на полном серьезе предлагают родственникам умерших розовые гробы.