Актриса Эшли Олсен впервые стала мамой

Звезда родила мальчика, но общественность даже не знала, что она беременна.

36-летняя американская актриса, предприниматель, продюсер и дизайнер одежды Эшли Олсен стала мамой. Об этом пишет TMZ.

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По информации таблоида, знаменитость родила первенца от мужа Луи Эйснера несколько месяцев назад в Нью-Йорке. Однако поклонники даже не подозревали об интересном положении Олсен. Со слов инсайдеров, пара в восторге от прибавления в семье. Мальчика назвали Отто.

Напомним, в начале этого года стало известно, что актриса и художник поженились на тайной церемонии 28 декабря 2022 года в частном доме в Бел-Эйр, Калифорния. На торжество были приглашены около 50 человек. Они познакомились через общих школьных приятелей в Лос-Анджелесе, а любовные отношения у Эшли и Луи завязались в 2017 году. Их дебютный совместный выход на красную дорожку состоялся в сентябре 2021 года на мероприятии, которое организовал отец Эйснера.

Как и Эшли, Луи старался не публиковать в соцсетях снимки, где они вдвоем, уважая приватность отношений. Единственное фото актрисы появилось в его аккаунте только в прошлом году.

До Луи у Эшли было два долгосрочных романа и несколько интрижек с известными мужчинами.