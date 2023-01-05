Эшли Олсен тайно вышла замуж

Пара познакомилась через общих школьных друзей и почти пять лет держала свой роман в секрете.

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36-летняя американская актриса, предприниматель, продюсер и дизайнер одежды Эшли Олсен тайно сочеталась браком с художником Луи Эйснером, с которым встречалась с 2017 года. Свадьба прошла 28 декабря и была тайно, из-за чего о ней узнали только сейчас, пишет Page Six.

Известно, что церемония состоялась в поместье в Бель-Эйр в присутствии нескольких десятков гостей из числа близких друзей и родственников. По словам одного из инсайдеров, на церемонию пригласили 50 человек. Источники говорят, что сестра невесты Мэри-Кейт Олсен тоже была на свадьбе. Она в прошлом году урегулировала очень скандальный и сложный развод с бывшим мужем-финансистом Оливье Саркози, за которого вышла замуж в Нью-Йорке в 2015-м. На развод Олсен подала в мае 2020 года.

[ + – ] Эшли и Луи, Лос-Анджелес, 2018 год

Молодожены познакомились через общих школьных приятелей в Лос-Анджелесе и дружили почти пять лет, прежде чем перейти на романтический уровень. Несмотря на пятилетний роман, они держали свои отношения подальше от глаз публики. Они очень редко появлялись вместе на красных дорожках. Впервые влюбленные вышли в свет только в сентябре 2022 года, посетив мероприятие для молодых ученых, которое устроил отец молодого человека Эрик Эйснер, основатель некоммерческой организации Young Eisner Scholars. Топ-менеджер шоу-бизнеса ранее был президентом Geffen Film Company.

[ + – ] Пара на мероприятии для молодых ученых Young Eisner Scholars

Мать жениха – фэшн-фотограф, дизайнер ювелирных украшений и бывший редактор журнала Vogue Лиза Эйснер.

Как и Эшли, Луи старался не публиковать в соцсетях снимки, где они вдвоем, уважая приватность отношений. Единственное фото актрисы появилось в его аккаунте только в прошлом году.

Актриса спровоцировала слухи о свадьбе прошлой весной, когда ее заметили с золотым обручальным кольцом на безымянном пальце, однако официального подтверждения тогда эта информация не получила.

До Луи у Эшли было два долгосрочных романа и несколько интрижек с известными мужчинами. Ее первый настоящий роман начался в 2001 году, когда она по уши влюбилась в Мэтта Каплана, звезду футбола в Колумбийском университете, позже ставшего успешным кинопродюсером.

После того как в 2004 году они расстались, Эшли недолго встречалась с обладателем премии "Оскар" Джаредом Лето, ресторатором Скоттом Сартиано, велосипедистом Лэнсом Армстронгом и дизайнером одежды Грегом Чейтом.