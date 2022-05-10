Эшли Олсен тайно вышла замуж - СМИ

Знаменитость заметили с кольцом на безымянном пальце.

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35-летняя знаменитость Эшли Олсен и ее бойфренд, 33-летний художник Луи Эйснер, редко появляются вместе на публике и не раскрывают подробности своей личной жизни. Все это не мешает папарацци строить догадки об их свадьбе. Как пишет Dailу mail, на днях Эшли Олсен заметили с золотым кольцом на безымянном пальце левой руки. Это породило слухи о том, что пара тайно поженилась.

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В издании сообщают, что в настоящее время неизвестно, было ли кольцо на пальце Эшли аксессуаром или более значительным украшением. Впрочем, слухи о том, что пара помолвлена, ходят еще с 2019 года, так что не удивительно, если знаменитость и ее бойфренд тайно закрепили брак.

Фотографы заметили Эшли в тот момент, когда она садилась в автомобиль. Знаменитость была одета в черное пальто, а лицо прикрыла черной защитной маской и солнцезащитными очками. Бывшую актрису в машине ждал водитель. В автомобиле Эшли сняла очки и маску, чтобы ответить на телефонный звонок.

Эшли Олсен, которая прославилась благодаря фильмам в паре со своей сестрой- близняшкой Мэри-Кейт Олсен, встречается с художником Луи Эйснером с 2017 года. На протяжении долгих лет они скрывали свои отношения, и впервые дебютировали на красной дорожке как пара только в прошлом году.

[ + – ] Эшли Олсен и ее бойфренд Луи Эйснер

Луи Эйснера хорошо знают в творческой среде. Его мать Лиза — известный фэшн-фотограф и дизайнер ювелирных украшений. Сам Луи окончил Колумбийский университет, где изучал историю искусств. После чего много лет работал с коллективом молодых художников Still House Group. Известно, что в 2013 году картину бойфренда Эшли Олсен купила дочь Дональда Трампа Иванка.

Как писал ранее Фокус, американская модель Кайли Дженнер провела выходные на вилле с 23 ванными комнатами. Ее бойфренд Трэвис Скотт поздравил возлюбленную с Днем матери, подарив миллион белых хризантем.