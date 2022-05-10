Ешлі Олсен таємно вийшла заміж

Знаменитість помітили з кільцем на безіменному пальці.

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35-річна знаменитість Ешлі Олсен і її бойфренд, 33-річний художник Луї Ейснер, рідко з'являються разом на публіці та не розкривають подробиці свого особистого життя. Все це не заважає папараці будувати припущення про їхнє весілля. Як пише Dailу mail, днями Ешлі Олсен помітили із золотим кільцем на безіменному пальці лівої руки. Це породило чутки про те, що пара таємно одружилася.

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У виданні повідомляють, що наразі невідомо, чи було кільце на пальці Ешлі аксесуаром чи більшою прикрасою. Втім, чутки про те, що пара заручена, ходять ще з 2019 року, тож не дивно, якщо знаменитість і її бойфренд таємно закріпили шлюб.

Фотографи помітили Ешлі в той момент, коли вона сідала в автомобіль. Знаменитість була одягнена в чорне пальто, а обличчя прикрила чорною захисною маскою та сонцезахисними окулярами. Колишню акторку в машині чекав водій. В автомобілі Ешлі зняла окуляри та маску, щоб відповісти на телефонний дзвінок.

Ешлі Олсен, яка прославилася завдяки фільмам у парі зі своєю сестрою-близнючкою Мері-Кейт Олсен, зустрічається з художником Луї Ейснером із 2017 року. Протягом довгих років вони приховували свої стосунки та вперше дебютували на червоній доріжці як пара лише минулого року.

[ + – ] Ешлі Олсен і її бойфренд Луї Ейснер

Луї Ейснера добре знають у творчому середовищі. Його мати Ліза — відома фешн-фотографка та дизайнерка ювелірних прикрас. Сам Луї закінчив Колумбійський університет, де вивчав історію мистецтв. Після чого багато років працював із колективом молодих художників Still House Group. Відомо, що у 2013 році картину бойфренда Ешлі Олсен купила донька Дональда Трампа Іванка.

Як писав раніше Фокус, американська модель Кайлі Дженнер провела вихідні на віллі з 23 ванними кімнатами. Її бойфренд Тревіс Скотт привітав кохану з Днем матері, подарувавши мільйон білих хризантем.