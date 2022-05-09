Кайлі Дженнер провела вихідні на віллі з 23 ванними кімнатами

Вартість нерухомості, яку орендувала Кайлі, — 43 тисячі доларів за ніч.

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24-річна американська супермодель Кайлі Дженнер на вихідних вирушила у відпустку зі своїм бойфрендом Тревісом Скоттом на острови Теркс і Кайкос. Це одне з найромантичніших місць Карибського моря з незайманими пляжами з білим піском в оточенні бірюзового океану.

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Як пише Нellomagazine, для розкішного вікенду знаменитість орендувала мегавіллу з 11 спальнями та 23 ванними кімнатами.

Вілла Tranquilitу, де, за інформацією видання, відпочиває Кайлі, — це ексклюзивний будинок для знаменитостей. Його можна порівняти з приватним карибським островом. Вілла відноситься до елітної нерухомості, призначеної лише для VIP-персон, які її орендують. У виданні зазначають, що оренда будинку сягає 43 тисяч доларів за ніч.

Відомо, що Кайлі відпочиває на віллі зі своїм бойфрендом і дітьми.

[ + – ] Фото: Instagram/kyliejenner Фото: kyliejenner

Шанувальники Кайлі неоднозначно відреагували на розкішне місце, яке вибрала знаменитість для відпочинку. Деякі здивувалися, навіщо невеликій сім'ї, яка складається з двох дорослих, малюка та немовляти, стільки простору.

Зазначимо, що Кайлі кілька разів зупинялася на мегавіллах. У 2019 році знаменитість орендувала ексклюзивну нерухомість для подорожі з брендом KylieSkin.

Також Дженнер на відпочинку показала фото з мільйоном хризантем. Такий подарунок своїй коханій зробив Тревіс Скотт на честь День матері.

Нагадаємо, що в лютому в наймолодшої мільярдерки у світі, 24-річної Кайлі Дженнер, і її бойфренда Тревіса Скотта народився син. У пари також є дочка Стормі. Дівчинка народилася у 2018 році.

Як писав раніше Фокус, епізоди з Тревісом Скоттом вирізали з нового сезону "Родини Кардаш'ян" через загибель людей на його виступі. На фестивалі AstroWorld у Техасі загинуло 9 людей.

Також Фокус розповідав про те, що Кайлі Дженнер стала найпопулярнішою з клану Дженнер-Кардаш'ян, отримавши рекордну кількість підписників у Instagram — понад 300 мільйонів.