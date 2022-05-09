Кайли Дженнер провела выходные на вилле с 23 ванными комнатами

Стоимость недвижимости, которую арендовала Кайли — 43 тысячи долларов за ночь.

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24-летняя американская супермодель Кайли Дженнер на выходных отправилась в отпуск со своим бойфрендом Трэвисом Скоттом на острова Теркс и Кайкос. Это одно из самых романтических мест Карибского моря с нетронутыми пляжами с белоснежным песком в окружении бирюзового океана.

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Как пишет Нellomagazine, для роскошного уикенда знаменитость арендовала мегавиллу с 11 спальнями и 23 ванными комнатами.

Вилла Tranquilitу, на которой по информации издания отдыхает Кайли, — это эксклюзивный дом для знаменитостей. Его можно сравнить с частным карибским островом. Вилла относится к элитной недвижимости, предназначенной только для VIP-персон, которые ее арендуют. В издании отмечают, что аренда дома достигает 43 тысячи долларов за ночь.

Известно, что Кайли отдыхает на вилле со своим бойфрендом и детьми.

[ + – ] Фото: Instagram/kyliejenner Фото: kyliejenner

Поклонники Кайли неоднозначно отреагировали на роскошное место, которое знаменитость выбрала для отдыха. Некоторые удивились, зачем небольшой семье, которая состоит из двух взрослых, малыша и младенца, столько пространства.

Отметим, что Кайли несколько раз останавливалась на мегавилле. В 2019 году знаменитость арендовала эксклюзивную недвижимость для путешествия с брендом KylieSkin.

Также Дженнер на отдыхе показала фото с миллионом хризантем. Такой подарок своей возлюбленной сделал Тревис Скотт в честь День матери.

Напомним, что в феврале у самой молодой миллиардерши в мире, 24-летней Кайли Дженнер, и ее бойфренда Трэвиса Скотта родился сын. У пары также есть дочь Сторми. Девочка родилась в 2018 году.

Как писал ранее Фокус, эпизоды с Трэвисом Скоттом вырезали из нового сезона "Семейства Кардашьян" из-за гибели людей на его выступлении. На фестивале AstroWorld в Техасе погибли 9 человек.

Также Фокус рассказывал о том, что Кайли Дженнер стала самой популярной из клана Дженнер-Кардашьян, получив рекордное количество подписчиков в Instagram – более 300 миллионов.