Ешлі Олсен таємно вийшла заміж

Пара познайомилася через спільних шкільних друзів і майже п'ять років тримала свій роман у секреті.

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36-річна американська акторка, підприємиця, продюсерка й дизайнерка одягу Ешлі Олсен таємно одружилася з художником Луї Ейснером, із яким зустрічалася з 2017 року. Весілля пройшло 28 грудня й було таємним, через що про нього дізналися тільки зараз, пише Page Six.

Відомо, що церемонія відбулася в маєтку в Бель-Ейр у присутності кількох десятків гостей з-поміж близьких друзів і родичів. За словами одного з інсайдерів, на церемонію запросили 50 людей. Джерела кажуть, що сестра нареченої Мері-Кейт Олсен також була на весіллі. Вона минулого року врегулювала дуже скандальне та складне розлучення з колишнім чоловіком-фінансистом Олів'є Саркозі, за якого вийшла заміж у Нью-Йорку 2015-го. На розлучення Олсен подала в травні 2020 року.

[ + – ] Ешлі та Луї, Лос-Анджелес, 2018 рік

Молодята познайомилися через спільних шкільних приятелів у Лос-Анджелесі й товаришували майже п'ять років, перш ніж перейти на романтичний рівень. Незважаючи на п'ятирічний роман, вони тримали свої стосунки подалі від очей публіки. Вони дуже рідко з'являлися на червоних доріжках. Уперше закохані вийшли у світ лише у вересні 2022 року, відвідавши захід для молодих учених, який влаштував батько молодика Ерік Ейснер, засновник некомерційної організації Young Eisner Scholars. Топменеджер шоу-бізнесу раніше був президентом Geffen Film Company.

[ + – ] Пара на заході для молодих учених Young Eisner Scholars

Мати нареченого — фешн-фотографка, дизайнерка ювелірних прикрас і колишня редакторка журналу Vogue Ліза Ейснер.

Як і Ешлі, Луї намагався не публікувати в соцмережах знімки, де вони удвох, поважаючи приватність стосунків. Єдине фото акторка з'явилося в його обліковому записі лише торік.

Актриса спровокувала чутки про весілля минулої весни, коли її помітили із золотою обручкою на безіменному пальці, проте офіційного підтвердження тоді ця інформація не отримала.

До Луї Ешлі мала два довгострокові романи та кілька інтрижок із відомими чоловіками. Її перший справжній роман почався у 2001 році, коли вона по вуха закохалася в Метта Каплана, зірку футболу в Колумбійському університеті, який пізніше став успішним кінопродюсером.

Після того, як у 2004 році вони розлучилися, Ешлі недовго зустрічалася з володарем премії "Оскар" Джаредом Лето, ресторатором Скоттом Сартіано, велосипедистом Ленсом Армстронгом і дизайнером одягу Грегом Чейтом.