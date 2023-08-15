Стало известно, сколько заработает Марго Робби на "Барби"

Актриса продюсировала комедийный фильм вместе со своим мужем Томом Акерли.

33-летняя австралийская актриса Марго Робби, звезда "Барби", которая также спродюсировала фэнтезийный комедийный фильм, основанный на одноименной игрушке от Mattel, заработает 50 миллионов долларов в рамках контракта. Об этом пишет Variety со ссылкой на несколько источников.

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В колоссальную сумму входит зарплата знаменитости, а также дополнительные кассовые сборы. Кроме того, ее супруг, 33-летний британский кинопродюсер Том Акерли, также является продюсером "Барби".

На сегодняшний день фильм о культовой игрушке превысил 1 миллиард долларов в мировом прокате. Таким образом режиссер Грета Гервиг установила рекорд среди фильмов, снятых женщинами.

Грета Гервиг и Ноа Баумбах Фото: Getty Images

Компания Робби LuckyChap Entertainmen продюсировала "Барби". Она лично выбрала Гервиг, чтобы она стала режиссером и соавтором проекта вместе с партнером Гервиг Ноа Баумбахом. Первоначально Марго хотела, чтобы Галь Гадот сыграла Барби, прежде чем Гервиг убедила ее взять главную роль на себя.

"Дело не в том, что я когда-либо хотела играть Барби или мечтала быть Барби, или что-то в этом роде. Это прозвучит глупо, но я действительно даже не думала о том, чтобы сыграть Барби, пока не проработала несколько лет, пока не разрабатывался проект", — сказала Робби журналу Vogue в мае.

Марго Робби и Райан Гослинг Фото: Getty Images

Прежде чем "Барби" достигла своей вехи кассовых сборов, которую фильм достиг чуть более чем через две недели после премьері, Робби сказала Collider, что она представила "Барби" как фильм, который может собрать 1 миллиард долларов.

Ранее Фокус писал, что создатели "Барби" задумали продолжение фильма.