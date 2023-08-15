Приянка Чопра примерила топ украинского бренда (фото)

Знаменитость посетила концерт своего возлюбленного в рамках мирового турне.

41-летняя индийская актриса Приянка Чопра появилась на публике в топе украинского бренда. Снимками с концерта своего мужа Ника Джонаса в Нью-Йорке звезда экрана делится в Instagram.

Мисс мира 2000 года примерила черно-белый топ от бренда Nué, который она соединила с юбкой и лакированной косухой. К образу мама одного ребенка добавила серебристую сумочку, подвеску и серьги. Волосы Приянка оставила распущенными.

Отметим, что название модели топа — Charlotte. Это полностью ручная работа, цена которой составляет 750 долларов.

"Замечательные", — написали в комментариях к посту актрисы представители украинского бренда.

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Приянка Чопра и Ник Джонас

Приянка Чопра поддерживает Украину во время российского вторжения. В частности, она рассказывала историю девочки из Харькова, которая жила в метро из-за атак РФ на ее город. Также голливудская знаменитость посещала украинских беженцев в Польше и призвала помогать Украине.

Напомним, Приянка Чопра расплакалась на концерте своего возлюбленного в Нью-Йорке.

Также Фокус писал о трогательном обращении индийской актрисы к Нику Джонасу.