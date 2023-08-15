Король Чарльз ІІІ трогательно поздравил принцессу Анну с днем рождения (фото)

Единственной дочери королевы Елизаветы II исполнилось 73 года.

Король Чарльз III поздравил младшую сестру принцессу Анну с 73-м днем рождения, который дочь Елизаветы II празднует 15 августа. Соответствующие публикации появились на официальных страницах королевской семьи Великобритании в соцсетях.

"Поздравляем Ее Королевское Высочество Королевскую Принцессу сегодня с днем рождения!" — отметили в посте.

На первом фото изображена именинница и король Великобритании в Букингемском дворце 6 мая 2023 года, в день коронации Чарльза III и его жены Камиллы.

На втором черно-белом снимке появились двое детей королевы Елизаветы II и принца Филиппа в Кларенс-хаусе в июле 1951 года. Тогда еще принц Чарльз держал за руку свою младшую сестренку.

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Король Чарльз и принцесса Анна

Принцесса Анна — единственная дочь королевы Елизаветы II. Кроме нее, покойная монарх воспитала сыновей Чарльза, Эндрю и Эдварда.

У именинницы есть двое детей — Зара Тиндалл и Питер Филлипс. Они родились в браке Королевской принцессы и Марка Филлипса. Сейчас дочь Елизаветы II замужем за вице-адмиралом Тимоти Лоренсом.

Королева Елизавета II с мужем и детьми Фото: Getty Images

Напомним, принцесса Анна появилась на публике с брошью за 700 тысяч гривен.

Также Фокус писал об экономности принцессы Анны в ее нарядах.