Бейонсе неожиданно поддержала Лиззо и призналась ей в любви (видео)

Бейонсе неожиданно для всех сменила гнев на милость и протянула руку помощи коллеге.

У Лиззо внезапно нашлась покровительница в мире шоу-бизнеса, которая ранее одной из первых и "отменила" ее. Речь идет о Бейонсе, которая еще 1 августа, когда на Лиззо подали иск в суд, во время бостонского концерта исключила упоминание певицы из своей песни Break My Soul. В ней Бей обычно перечисляет чернокожих артисток, включая Лиззо, Лорин Хилл, Бетти Дэвис и свою сестру Соланж Ноулз. Теперь же миссис Картер внезапно изменила свое мнение и на концерте в Атланте удивила публику, пишет TMZ.

Исполняя упомянутую выше композицию и перечисляя чернокожих певиц, она не просто назвала имя Лиззо, но выкрикнула после "Я люблю тебя, Лиззо!" Это отчетливо слышно на видео, которое уже разлетелось по Сети.

Тем временем тучи над Мелиссой Вивиан Джифферсон (настоящее имя артистки) продолжают сгущаться. Ее исключили из списка вероятных хедлайнеров Супербоула, запланированного на февраль 2024 года, и причиной этого стали обвинения в адрес звезды в харрасменте и бодишейминге от персонала, а также негативная реакция общественности на откровения трех бывших танцовщиц Лиззо Арианны Дэвис, Ноэль Родригес и Кристал Уильямс.

После того как они подали иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, с обвинениями в адрес 140-килограммовой знаменитости выступили еще шесть человек. Среди новых обвинений – невыплата заработной платы.

Сама Лиззо все обвинения отрицает и уверяет, что никогда бы не стала унижать людей из-за веса, потому что сама страдала от насмешек.

Ранее за нее заступилась бывшая девушка Илона Маска, канадская певица Граймс. Она призналась, что в свое время Лиззо поддержала ее и поверила в нее.

Напомним, Фокус писал, что Лиззо потеряла сотни тысяч подписчиков в Instagram.