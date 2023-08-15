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Бейонсе неожиданно поддержала Лиззо и призналась ей в любви (видео)

Оксана Ханас
Фото: Getty | Бейонсе и Лиззо на 65-й церемонии вручения премии "Грэмми" 5 февраля 2023 года в Лос-Анджелесе

Бейонсе неожиданно для всех сменила гнев на милость и протянула руку помощи коллеге.

У Лиззо внезапно нашлась покровительница в мире шоу-бизнеса, которая ранее одной из первых и "отменила" ее. Речь идет о Бейонсе, которая еще 1 августа, когда на Лиззо подали иск в суд, во время бостонского концерта исключила упоминание певицы из своей песни Break My Soul. В ней Бей обычно перечисляет чернокожих артисток, включая Лиззо, Лорин Хилл, Бетти Дэвис и свою сестру Соланж Ноулз. Теперь же миссис Картер внезапно изменила свое мнение и на концерте в Атланте удивила публику, пишет TMZ.

Исполняя упомянутую выше композицию и перечисляя чернокожих певиц, она не просто назвала имя Лиззо, но выкрикнула после "Я люблю тебя, Лиззо!" Это отчетливо слышно на видео, которое уже разлетелось по Сети.

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Тем временем тучи над Мелиссой Вивиан Джифферсон (настоящее имя артистки) продолжают сгущаться. Ее исключили из списка вероятных хедлайнеров Супербоула, запланированного на февраль 2024 года, и причиной этого стали обвинения в адрес звезды в харрасменте и бодишейминге от персонала, а также негативная реакция общественности на откровения трех бывших танцовщиц Лиззо Арианны Дэвис, Ноэль Родригес и Кристал Уильямс.

После того как они подали иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, с обвинениями в адрес 140-килограммовой знаменитости выступили еще шесть человек. Среди новых обвинений – невыплата заработной платы.

Сама Лиззо все обвинения отрицает и уверяет, что никогда бы не стала унижать людей из-за веса, потому что сама страдала от насмешек.

Ранее за нее заступилась бывшая девушка Илона Маска, канадская певица Граймс. Она призналась, что в свое время Лиззо поддержала ее и поверила в нее.

Напомним, Фокус писал, что Лиззо потеряла сотни тысяч подписчиков в Instagram.