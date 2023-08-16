Дженнифер Лопес показала себя без макияжа и фильтров (видео)

Джей Ло показала, как использует собственную линию по уходу за кожей лица.

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала свое лицо без макияжа и фильтров на видео, чтобы рассказать подписчикам о своих процедурах ухода за кожей. Соответствующий ролик она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

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Всего месяц назад знаменитости исполнилось 54 года и в новом видео она рассказала, что чувствует себя "лучше, чем когда-либо". На кадрах, на которых она была в бежевом халате и без макияжа, Джей Ло показала, как использует свою линию по уходу за кожей лица.

Мать двоих детей также опровергла слухи о том, что она не использует свои собственные продукты, продемонстрировав свою полку в ванной с продуктами JLo Beauty.

"Я назову вас дерьмом прямо сейчас", — сказала она прямо своим хейтерам, прежде чем нанести на лицо увлажняющую сыворотку и солнцезащитный крем от ее бренда.

Двукратная номинантка на премию "Грэмми" завершила запись, повторив, что не использовала никаких фильтров или "ретуши" на видео.

"#ThisIsMeNow в 54 года, сияющая и счастливая @JLoBeauty", — подписала она публикацию.

В свои 54 года Дженнифер выглядит превосходно, во многом благодаря регулярным тренировкам. Недавно ее заметили около спортзала, однако Лопес была явно не в духе и выругалась в адрес назойливых папарацци.

Также Фокус писал, что Дженнифер Лопес показала фигуру в нижнем белье.