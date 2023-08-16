Мадонне – 65 лет, топ-5 самых знаменитых любовников певицы

Мадонна стала символом раскрепощения и сексуальной свободы. И всю свою жизнь ей пришлось доказывать, что она имеет право жить так, как ей хочется.

Сегодня королеве поп-музыки Мадонне исполняется 65 лет. За свою более, чем сорокалетнюю карьеру она стала настоящей возмутительницей спокойствия и популярнейшей певицей в мире.

Можно с уверенностью сказать, что ни один другой исполнитель не вызывал таких страстных споров. Она сделала то, что удалось немногим исполнителям и еще меньшему числу исполнительниц: она изменила мир. Хотя вы не узнали бы этого из ее репортажей в прессе.

Если бы вы спросили почти любого человека в 1981 году, что он представляет, когда слышит слово "Мадонна", он бы ответил, что речь идет о Деве Марии. Если бы вы задали тот же вопрос десять лет спустя, ответ был бы совершенно другим.

К тому времени мир открыл для себя новую Мадонну, певицу из Мичигана. Эта Мадонна говорила то, что хотела, делала то, что ей нравилось, и заставляла других делать то же самое.

О том, что карьере Мадонны скоро придет конец говорили с 1984 года, когда она выступила со своим хитом Like a Virgin на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards.

Но она до сих пор на вершине и собирается в новый концертный тур.

Личная жизнь такой супер-звезды, как Мадонна, никак не могла оставаться в тени. Тем более, что певица никогда не считала нужным скрывать свои романы. Сейчас у нее отношения с 29-летним тренером по боксу Джошем Поппером. Также ей приписывали романы с Джерардом Батлером, Энтони Кидисом, Ленни Кравицем и многими другими знаменитостями.

Фокус собрал самых известных бойфрендов Мадонны.

Мадонна и Баския

Мадонна встречалась с художником Жаном-Мишелем Баския в 1982 году. Но в то время Баския уже страдал от наркотической зависимости и был слишком предан искусству, чтобы отвлекаться на любовь.

В 2014 году Мадонна рассказывала в интервью, что ее восхищала его одержимость тем, что он делал.

Жан-Мишель Баския

"Баския был моим парнем какое-то время, и я помню, как вставала посреди ночи, и его не было рядом. Он стоял, рисуя, в четыре утра, так близко к холсту, в трансе. Меня поразило то, что он работал всякий раз, когда чувствовал вдохновение", — вспоминала певица.

В марте 2015 года в интервью Говарду Стерну Мадонна сказала, что ее отношения с Баския были недолгими из-за борьбы художника с зависимостью, которая в конечном итоге унесла его жизнь в августе 1988 года, когда ему было всего 27 лет.

"Он был удивительным человеком и очень талантливым. Я любила его. Когда я ушла от него, он заставил меня вернуть ему все его картины". А потом закрасил их черным", — рассказывала Мадонна.

Мадонна и Шон Пенн

Мадонна была замужем за актером Шоном Пенном с 1985 по 1989 год. Замуж она вышла, когда ей было 27 лет. У пары были бурные отношения: Пенн, как известно, был арестован за нападение на фотографа на съемочной площадке, а Мадонна дважды подавала на развод, прежде чем пара наконец рассталась навсегда.

Мадонна и Шон Пенн Фото: Getty Images

Даже на их свадьбе не обошлось без инцидента: Пенн палил из пистолета по вертолетам папарацци.

После он напал на автора песен Дэвида Волински, когда тот заметил, что Волински разговаривает с Мадонной. Пенн был оштрафован на 1000 долларов и приговорен к году условно за инцидент. Источник, близкий к певице, рассказывал, что Мадонна была потрясена и этот эпизод стал для нее по-настоящему травмирующим.

Мадонна и Уоррен Битти

Мадонна познакомилась с Уорреном Битти на съемках фильма "Дик Трейси". Их роман продлился около 15 месяцев, начиная с 1990 года. "Она выдающаяся личность, прилежная и дисциплинированная, эффектная танцовщица и исполнительница. Она феноменальна", — в 2016 году говорил Битти о Мадонне в интервью.

Мадонна и Уоррен Битти Фото: Getty Images

В фильме Битти, который на 21 год старше Мадонны, сыграл самого Дика Трейси, а Мадонна сыграла певицу ночного клуба Махоуни.

Трейлер фильма "Дик Трейси"

Причиной расставания стала разница в возрасте и темперамент. Мадонна была восходящей звездой, ей нравились вечеринки и красные дорожки, она любила привлекать к себе внимание.

Битти уже прошел этот этап, и внимание прессы его больше раздражало, чем ему льстило. Так что пара мирно рассталась.

Мадонна и Тупак Шакур

Долгое время роман Мадонны и рэпера Тупака Шакура оставался тайной и о нем было известно на уровне слухов. Даже письма Шакура к Мадонне стали достоянием общественности только в 2017 году.

Представила их друг другу актриса Рози Перес на церемонии вручения наград Soul Train Awards 1993 года, но роман продлился недолго.

Мадонна и Тупак Шакур на вечеринке журнала Interview в 1994 году Фото: Getty Images

Шакур рассказывал, почему именно он разорвал отношения, в письме, написанном Мадонне в январе 1995 года из тюрьмы. Рукописная записка была обнародована, когда TMZ опубликовал ее отредактированную версию в 2017 году.

Тупак считал, что, встречаясь с Мадонной, он подведет людей, которые сделали его тем, кем он себя считал. А Мадонне связь с ним принесет только известность, но не поставит под угрозу ее карьеру. Также он признался, что не хотел причинить ей боль.

Он добавил, что его задело замечание, которое Мадонна якобы сделала в интервью, в котором она сказала: "Я иду реабилитировать всех рэперов и баскетболистов". Шакур признался, что он не знал, что она встречалась с другими рэперами. Хотя до этого Мадонна рассталась с Vanilla Ice, который также снимался для ее книги "Секс".

В своем письме Тупак несколько раз извинился перед Мадонной и попросил его понять.

Мадонна и Гай Ричи

Брак с Гаем Ричи сначала казался удачным. У пары родился сын Рокко, они поддерживали друг друга на красных дорожках, но в итоге все закончилось скандальным разводом и битвой за опеку над сыном. Рокко долго не общался с матерью, переехал к отцу в Лондон и даже удалил свои страницы в соцсетях, чтобы она ему не писала.

Но начиналось все мирно. Мадонна познакомилась с режиссером Гаем Ричи на вечеринке, устроенной их общими приятелями Стингом и Труди Стайлер в 1999 году.

"Моя голова закружилась вокруг моего тела. Я была очарован его уверенностью. Он был немного дерзким. Он любил рисковать и пробовать новое", — говорила Мадонна о Ричи.

Их чувства были такими искренними, что даже друг Мадонны Руперт Эверетт заметил в интервью, что они друг другу подходят.

Мадонна и Гай Ричи Фото: Getty Images

Рокко Ричи родился 11 августа 2000 года. А шесть дней спустя, на 42-й день рождения Мадонны, она нашла возле своей кровати смятый бумажный пакет, который чуть не выбросила, приняв его за мусор. "Потом я что-то в ней заметила, коробочку с кольцом и открытку. Это было действительно милое письмо, которое он написал мне обо всем, через что мы прошли, о моем дне рождения, ребенке и о том, как он был счастлив", з рассказывала певица.

Мадонна вышла замуж за Ричи 22 декабря 2000 года в замке Скибо в Шотландии на частной церемонии. На мероприятии были только близкие друзья: Стинг, Труди Стайлер, Гвинет Пэлтроу , Донателла Версаче, а также члены семьи.

"Мы хотели найти место, куда было бы действительно трудно добраться, потому что, когда людям приходится прикладывать усилия, чтобы доехать, они это делают просто потому что по-настоящему хотят тут быть", — говорила Мадонна.

Но в октябре 2008 года они объявили о разводе. Источники говорили, что для расставания было много причин. И увлечение певицей каббалой тоже оказало влияние.

"Она пыталась заинтересовать его каббалой, а он сопротивлялся. Она хотела больше быть на виду, а был более сдержанным. Он хотел жить в Лондоне и жить нормальной жизнью, но это невозможно, когда ты женат на Мадонне". – говорил инсайдер.

В 2011 году Ричи рассказал журналу Details об их браке. "Это определенно не то, о чем я сожалею. Опыт в конечном итоге был очень положительным", – сдержанно высказался режиссер. Мадонна после развода была менее деликатна и назвала бывшего мужа "умственно отсталым".

Напомним, ранее Фокус писал о том, как менялся стиль Мадонны, и какими женщинами она вдохновлялась, выбирая наряды для красных дорожек. В ее жизни были периоды увлечения Мэрилин Монро и Эвой Перон.