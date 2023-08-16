Деми Мур в черном бикини отдыхает на яхте в Греции (фото)

Знаменитость уделяла особое внимание своей собаке Пилаву.

60-летняя американская актриса Деми Мур продемонстрировала подтянутую фигуру во время путешествия на роскошной яхте в Греции. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая жена Брюса Уиллиса выбрала для отдыха черное бикини, белую рубашку и солнцезащитные очки-авиаторы. Ее длинные ровные волосы были распущены. К пляжному аутфиту американская знаменитость добавила подвеску.

Звезда экрана отдыхала на солнечной террасе со своим домашним любимцем, чихуахуа Пилавом, и поила его с маленькой бутылочки. Также Деми Мур читала книгу.

Пилав часто появляется на публике. Он даже посетил королевские скачки Royal Ascot в июне 2023 года.

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Актриса проводила время со своими друзьями Андреасом и Атанасией Стеггос на их роскошной яхте в Греции. Мур является крестной матерью младшей дочери супругов Ариадны-Зои.

Напомним, 60-летняя Деми Мур продемонстрировала фигуру в фисташковом купальнике.

Также Фокус писал об откровенном фото старшей дочери Деми Мур Румер, которая недавно впервые стала мамой.