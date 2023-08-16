"Женский эгоизм": Олег Скрипка раскритиковал феминизм (видео)

Музыкант рассказал о разнице между украинками и европейками.

59-летний украинский певец Олег Скрипка осудил феминизм. Своими мыслями фронтмен группы "Вопли Видоплясова" поделился в YouTube.

Музыкант, который был женат в 90-х на француженке, рассказал о своем опыте взаимодействия с украинками и европейками и назвал феминизм "женским эгоизмом".

"Французы с нами женятся, потому что мы душевные и мы пластичные. Мы очень комфортные в общении. С нами очень приятно и удобно спариваться, с украинцами", — отметил Скрипка.

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Олег Скрипка

Вокалист рассказал, что украинские женщины уважают мужчин, а европейки — феминистки.

"Украинские женщины — они хозяйственные и они сексуальные, умные. Они как менеджеры, дома делают уют и уважают мужчин, у нас есть такая штука. А европейские женщины — они феминистические, а феминизм — это женские эгоизм, на самом деле. Есть определенная иерархия, есть самоуважение и уважение к партнеру. Этот феминизм, действительно, есть там самоуважение у женщин к себе, а нет уважения к мужчине", — считает Олег Скрипка.

Кроме этого, музыкант рассказал, что среди украинок есть "невоспитанные инстасамки", из которых нужно доставать на поверхность "золотую женщину".

Олег Скрипка Фото: Кирилл Чуботин

Отметим, что 59-летний Олег Скрипка был женат на француженке Мари Рибо в 90-х годах, ведь некоторое время жил в Европе. Они находились в браке около семи лет.

Сейчас певец женат на Наталье Сидь. Пара состоит в браке с 1997 года и воспитывает четырех общих детей. По словам певца, жена пишет стихи и рисует.

"Она есть личность", — отметил Скрипка.

Напомним, концерт "ВВ" в Германии отменили из-за коррупции в стране и "руки Кремля".

Также Фокус писал о мнении Олега Скрипки относительно нового творчества Дорофеевой и Потапа.