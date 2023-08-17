Принц Гарри не будет говорить с Кейт Миддлтон без разрешения Меган Маркл, — эксперт
Ранее стало известно, что принцесса Уэльская звонит герцогу Сассекскому по ночам в надежде примириться.
Принц Гарри не будет разговаривать с Кейт Миддлтон без разрешения Меган Маркл. Об этом сообщается в подкасте "To Di For Daily".
Королевский комментатор Кинси Шофилд опровергла недавнее сообщение The Mirror о том, что принцесса Уэльская "жалеет" 38-летнего Гарри и поддерживает его тайными ночными телефонными звонками.
Отношения между Сассекскими и Уэльскими были напряженными в течение многих лет — особенно после того, как Гарри и Маркл покинули должности старших членов королевской семьи в 2020 году.
Шофилд утверждала, что Гарри пытается вести себя "вызывающе" на фоне затянувшейся семейной драмы.
"Лично я не верю, что Гарри поговорил бы с Кэтрин наедине без благословения Меган", — отметила она.
Комментатор также утверждала, что 41-летний принц Уильям и Кейт Миддлтон слишком "сосредоточены на своих целях", чтобы волноваться о болтовне Гарри и Маркл, и "постарались дистанцироваться".
"Значительная часть несчастья Уильяма в отношении Гарри связана с тем, что Гарри и Меган так открыто обсуждали Кэтрин с Опрой и в рамках "Spare", — сказала Шофилд Fox News.
"Кэтрин очень уважает чувства принца Уильяма и не будет ходить за его спиной", — добавила она.
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Напомним, Кейт Миддлтон звонит принцу Гарри по ночам, чтобы примириться.
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