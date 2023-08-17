Ева Лонгория продемонстрировала стильное черное платье на осень 2023 (фото)

Платье станет удачным вариантом для начала сентября и теплых осенних дней.

48-летняя американская актриса Ева Лонгория продемонстрировала черное платье на осень 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Отчаянных домохозяек" была замечена во время выхода из ресторана в Беверли-Хиллз накануне. Мама одного ребенка сверкнула улыбкой, прогуливаясь по улицам города после обеда с подругой.

Лонгория выбрала для выхода приталенное черное платье без рукавов, которое демонстрировало ее подтянутую фигуру.

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Темным тонам своего наряда актриса противопоставила белые кроссовки, которые добавили легкости ее образу.

Жена мексиканского медиамагната Хосе Бастона добавила к августовскому аутфиту многочисленные аксессуары, темные солнцезащитные очки и кожаный кошелек Chanel. Ее волосы были распущены.

Недавно знаменитость отпраздновала выход своего полнометражного режиссерского фильма "Flamin' Hot".

Напомним, 48-летняя Ева Лонгория примерила оливковый купальник во время отдыха у бассейна.

Также Фокус писал о выходе Евы Лонгории на красную дорожку в стильном белом платье.