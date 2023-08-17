Леди Гага сходила поужинать с бывшим бойфрендом (фото)

Поклонники поспешили предположить, что пара снова вместе.

37-летняя американская актриса и певица Леди Гага была замечена на ужине с бывшим бойфрендом, предпринимателем Майклом Полански. Дуэт сфотографировали в Studio City в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены и экрана для неформальной встречи выбрала черную короткую юбку и кожаный блейзер. Артистка, которая в настоящее время работает над альбомом, посвященном своему покойному другу Тони Беннетту, собрала свои длинные светлые волосы в высокую прическу.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Леди Гага рассталась со своим бойфрендом в начала этого года, и как сообщается, они остались хорошими друзьями. Тем не менее, это первый раз, когда они были замечены вместе более чем за год, что доказывает, что они действительно остаются близкими.

В зарубежных СМИ циркулировали слухи, что их отношения прекратились из-за ультиматума артистки, которая хотела выйти замуж и родить детей, однако ее избранник на тот момент не был готов к таким кадрильным переменам в жизни.

Ранее Фокус писал, что Леди Гага получила должность в Комитете президента США.