Сестра Бритни Спирс лайкнула пост о ее разводе

Джейми Линн рискует испортить и без того хрупкие отношения со своей знаменитой сестрой.

32-летняя сестра американской певицы Бритни Спирс, Джейми Линн, поставила лайк под постом ресурса People, где сообщается о разводе артистки с ее мужем Сэмом Асгари, заметили журналисты Daily Mail.

На свадьбу Бритни не приглашала ни сестру, ни родителей, и до недавних пор между ними были очень непростые отношения, пока в СМИ не появилась информация о примирении сестер. При этом ранее старшая сестра обвиняла младшую в том, что та никак не помогала ей вырваться на свободу из-под опекунства отца.

В свою очередь Джейми Линн в июльском интервью Variety заверила, что испытывает "абсолютную любовь" к Бритни, но признала, что негативная реакция, которую она получила от движения "Освободите Бритни", а также язвительные посты ее старшей сестры, были для нее тяжелым испытанием.

"У меня нет ничего, кроме абсолютной любви к каждому члену моей семьи. Если я чему-то научилась за прошлый год, будучи такой открытой и чувствуя, что временами мне приходится защищаться, я не чувствую, что мне нужно что-то еще сказать. Я просто должна оставить это там, где оно есть, потому что эти разговоры должны быть личными. Все, на чем я могу сейчас сосредоточиться, это мои девочки, мой муж и работа, которой я занимаюсь", — сказала она в интервью о своих отношениях с Бритни.

После этих слов она расплакалась и сказала, что полна решимости защитить своих дочерей — 15-летнюю Мэдди и четырехлетнюю Айви Джоан — от пристального внимания к семье.

"Мне это грустно. Я не хочу, чтобы моя дочь чувствовала себя так. Поэтому я должна сказать, что я абсолютно не позволю своим детям — особенно моей старшей дочери, на которую все это очень повлияло, — я не позволю ей чувствовать себя так в ее жизни. Моя сила в любви к моим детям и в желании быть уверенным, что я не уступлю ни чему, кроме того, что я считаю подлинным и правдивым. Это было тяжело, но, в конце концов, посмотрите, где я сейчас", – подчеркнула Джейми Линн.

Ранее Фокус писал, что Бритни Спирс раскритиковала младшую сестру за откровенность ради пиара книги.