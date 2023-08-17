Ученые назвали 5 самых полезных упражнений, которые помогут сохранить здоровье

От пеших прогулок и плавания до известных всем упражнений Кегеля – вот неполный список упражнений, которые способны улучшить здоровье, укрепить кости и суставы, а также повысить работоспособность.

Если вы решили заняться здоровьем и сделать свою жизнь активнее, исследование, проведенное Гарвардской медицинской школой, в котором определены 5 самых полезных физических упражнений, может быть полезным для вас. Ученые Гарвардской медицинской школы считают, что определенные виды тренировок способны творить чудеса для вашего здоровья. Несложные физические упражнения могут помочь контролировать вес, улучшать координацию движений, укреплять кости и даже предотвращать снижение когнитивных функций. Об этом пишет Vogue Italia.

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Независимо от возраста и уровня физической подготовки, эти упражнения являются одними из лучших, которые помогут вам оставаться в форме и укрепить свое здоровье. Но как часто их нужно практиковать? По данным Гарвардской медицинской школы, "если вы занимаетесь какой-либо формой аэробных упражнений не менее 30 минут в день и включаете два дня силовых тренировок в неделю, вы можете считать себя активным человеком". Итак, вот 5 самых лучших упражнений, по мнению ученых.

Плавание

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Согласно нескольким исследованиям, плавание — лучший вид спорта. Плавание в воде поддерживает тело и снижает нагрузку на суставы, поэтому движения более плавные и медленные. "Плавание полезно для людей с артритом, потому что позволяет им снизить нагрузку на опорно-двигательный аппарат", — объясняет доктор И-Мин Ли, профессор медицины Гарвардской медицинской школы. Кроме того, плавание тренирует и тонизирует все мышцы. Регулярное плавание помогает улучшить выносливость, обмен веществ и физическую форму, одновременно работая над дыханием. Как аэробная активность, оно также улучшает сердечно-сосудистую систему.

Тайцзи

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Это китайское боевое искусство, известное как "медитация в движении", сочетает в себе мягкое движение и расслабление. Благодаря плавным, органичным движениям сеанс тайцзи мягко воздействует на все мышцы и успокаивает разум. Это занятие, которым может заниматься каждый, независимо от возраста и физического состояния. Эффекты и преимущества тайцзи, в частности, касаются контроля равновесия у пожилых людей, для которых эти упражнения чрезвычайно эффективны, отмечает доктор Ли: "Потому что равновесие является важным компонентом физической подготовки, а с возрастом оно теряется.

Силовые тренировки

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"Если вы не используете свои мышцы, они со временем теряют силу", — объясняет доктор Ли. Кроме того, "чем больше у вас мышц, тем больше калорий вы сжигаете, поэтому легче поддерживать вес". "Тренировка мышц может помочь сохранить функцию мозга в пожилом возрасте", — говорят эксперты. Но обязательно начинайте с малого, а затем увеличивайте вес: "Начните всего с одного кг. Вы должны быть в состоянии легко поднять вес 10 раз. Через несколько недель немного увеличьте вес".

Пешие прогулки

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Это, наверное, самая простая физическая активность, которую можно ввести в свой распорядок дня. "Ходьбе — это простое, но мощное упражнение. Оно может помочь вам оставаться в форме, снизить уровень холестерина, укрепить кости, контролировать кровяное давление, улучшить настроение и снизить риск ряда заболеваний (таких, как диабет и болезни сердца)". Результаты исследований показывают, что ходьба наравне с другими физическими нагрузками способна улучшить память и предотвратить возрастные проблемы.

Упражнения Кегеля

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Хотя упражнения Кегеля менее известны, они по-прежнему входят в пятерку лучших упражнений, по мнению Гарвардской медицинской школы. Ученые считают, что главное преимущество этих упражнений заключается в укреплении мышц тазового дна, поддерживающих мочевой пузырь. "Сильные мышцы тазового дна могут помочь предотвратить недержание мочи. Однако это занятие не только для женщин".

Как правильно выполнять упражнение Кегеля? "Напрягите мышцы, которые вы использовали бы, чтобы избежать мочеиспускания. Удерживайте сокращение в течение двух-трех секунд, а затем расслабьтесь. Убедитесь, что вы полностью расслабили мышцы тазового дна после сокращения. Повторите это упражнение 10 раз".

Напомним, "Шатпавали" — это аюрведическая концепция, согласно которой вы должны делать не менее 100 шагов после каждого приема пищи.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.