Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис "победили" бывшую няню

Женщина подала иск в феврале 2023 года, утверждая, что ее уволили из-за тревоги и депрессии.

39-летняя американская актриса Оливия Уайлд и 47-летний Джейсон Судейкис "победили" бывшую няню своих детей. Об этом пишет Daily Mail.

Почти через два года после их развода бывшая няня супругов Эрика Хенаро подробно рассказала о том, как она работала на звезд. Уайлд и Судейкис тогда раскритиковали ее обвинения.

В феврале 2023 года женщина подала иск против экс-супругов, утверждая, что они уволили ее из-за тревоги и депрессии, которые якобы развились во время работы на них. Адвокаты Хенаро утверждали, что она "стала все более тревожной и напряженной" после того, как Уайлд и Судейкис прекратили свои романтические отношения. У бывших есть сын Отис, который родился в 2014 году, и дочь Дэйзи, которая родилась в 2016 году.

В своей жалобе Хенаро утверждала, что Оливия "внезапно покинула дом, где она жила" вместе с Судейкисом и детьми в ноябре 2020 года.

"Внезапное отсутствие Уайлд дома имело негативные последствия для ее эмоционального состояния, в частности, Судейкис полагался на поддержку [Хенаро]", — говорится в документах.

Оливия Уайлд Фото: Getty Images

Няня продолжила утверждать, что звезда сериала "Тед Лассо" попросил ее "не спать ночью после того, как детей уложили, чтобы поговорить" о его личной жизни, добавив, что она "чувствовала себя вынужденной участвовать" в этих разговорах, хотя они вызывали у нее "чрезвычайное беспокойство, поскольку она якобы чувствовала, что должна "выбирать сторону" между родителями детей".

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Представители Уайлд и Судейкиса предоставили заявление, в котором сказано, что "иск полностью отклонен".

Джейсон Судейкис Фото: Getty Images

"И Оливия, и Джейсон надеются, что смогут наконец закрыть эту главу после того, что было не только эгоистическим захватом финансовой выгоды, но и бесстыдной эксплуатацией их доверия, которую разыграли в СМИ", — добавили представители.

Напомним, после развода Оливию Уайлд и Джейсона Судейкиса неоднократно замечали вместе.

Также Фокус подробнее писал о разводе Оливии Уайлд и Джейсона Судейкиса.