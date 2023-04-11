Бывших супругов Оливию Уайлд и Джейсона Судейкиса снова заметили вместе (фото)

Экс-супруги выглядят дружелюбными, несмотря на обвинения Уайлд в том, что Судейкис не платит алименты после их развода.

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39-летняя американская актриса Оливия Уайлд и ее бывший муж, 47-летний актер Джейсон Судейкис снова воссоединились, чтобы поддержать своего сына Отиса на футбольном матче в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Экс-супруги выглядели как никогда дружелюбными, когда стояли рядом друг с другом и поддерживали своего восьмилетнего сына. В последнее время их все чаще видят вместе, несмотря на то, что Оливия Уайлд обвинила бывшего мужа в том, что он не платит алименты после их развода два года назад.

Судейкис во время футбольного матча оставался непринужденным в черной толстовке с графическим принтом, синих джинсах, белых кроссовках и красной кепке.

Режиссер картины "Не волнуйся, дорогая" выбрала темно-синий комбинезон с широкими штанинами. Свой образ Оливия дополнила соломенной шляпой и солнцезащитными очками.

Напомним, Оливия Уайлд обвинила бывшего мужа Джейсона Судейкиса в том, что он не платит алименты после их развода в ноябре 2020 года.

Также Фокус писал о переживаниях Оливии Уайлд после расставания с Гарри Стайлсом.